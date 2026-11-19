Debakl Kobolija: Tijafo razbio Italijana
Američki teniser Frensis Tijafo savladao je večeras Italijana Flavija Kobolija rezultatom 7:6 (8:6), 6:0 u meču drugog kola grupe "Ivan Lendl" na Završnom ATP turniru u Torinu.
Iako je domaći teniser bolje otvorio duel i imao dve set-lopte u taj-brejku prvog seta, Amerikanac je uspeo da preokrene i potom potpuno dominira u drugom setu bez izgubljenog gema. Ovom pobedom Tijafo je zadržao šanse za plasman u polufinale pred odlučujući okršaj sa Danilom Medvedevim, dok je Koboli eliminisan iz daljeg takmičenja.
Ranije danas španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Rusa Danila Medvedeva 6:2, 6:4.
Alkaraz je pre dva dana u prvom kolu pobedio Tijafoa 6:2, 6:2, dok je Medvedev savladao Kobolija 7:6 (7:4), 6:3.
U trećem kolu, koje je na programu u petak, sastaće se: Alkaraz - Koboli i Medvedev - Tijafo.
Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
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