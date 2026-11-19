VLADA Letonije planira da usvoji "deklaraciju o derusifikaciji", kojom bi trebalo da bude uspostavljen pravni osnov za ograničavanje upotrebe ruskog jezika u javnom prostoru i dodatno jačanje položaja letonskog kao jedinog zvaničnog jezika.

Foto: Unsplash/Martti Salmi

Kako danas prenosi letonski portal Delfi, u deklaraciji su navedene planirane aktivnosti vlade za naredne godine, ali nije precizirano koje bi konkretne mere za ograničavanje upotrebe ruskog jezika bile uvedene, niti kako bi se one zakonski regulisale.

Prema pisanju Delfija, dokument bi trebalo da obuhvati preporuke naučnika, uključujući istoričare i sociolingviste, ali nije navedeno na koje se konkretne preporuke misli.

Planirano je i proširenje upotrebe letonskog jezika u javnom i medijskom prostoru, kao i u radnom okruženju, dok bi vlasti trebalo da pružaju podršku medijima koji sadržaj objavljuju isključivo na letonskom jeziku.

Za sada nije poznato kada bi deklaracija mogla da bude usvojena.

Letonske vlasti već duže vreme sprovode mere za smanjenje upotrebe ruskog jezika u javnom prostoru.

Tako je 2024. godine ruski jezik uklonjen iz ponude jezika na bankomatima, dok je tokom leta 2025. godine zabranjena njegova upotreba u bankarskim aplikacijama.

U oktobru 2026. godine letonski parlament usvojio je zakon kojim se praktično zabranjuje javnom medijskom servisu LSM da proizvodi sadržaje na ruskom jeziku.

Prema tom zakonu, LSM će moći da objavljuje sadržaje na ruskom samo u tri slučaja - tokom vanredne situacije, uvođenja vanrednog stanja ili kada je potrebno ciljano demantovati lažne informacije.

Prema istraživanju iz 2022. godine, gotovo 38 odsto stanovnika Letonije navelo je ruski kao svoj maternji jezik.