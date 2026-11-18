HITNO Oglasio se MUP zbog nevremena
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) upozorilo je građane na nepovoljne vremenske uslove koji danas zahvataju Srbiju. Obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju saobraćaj i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.
MUP je apelovao na sve vozače da budu posebno oprezni i prilagode vožnju vremenskim uslovima.
Iz Ministarstva savetuju vozačima da:
- Smanje brzinu kretanja.
- Drže veće odstojanje između vozila.
- Izbegavaju nagle pokrete volanom.
- Posebno oprezno voze preko mostova, nadvožnjaka i deonica koje su izložene jakim udarima vetra.
- Usporite – najvažnije je da bezbedno stignete, poručuju iz MUP-a.
Crveni meteoalarm u pojedinim delovima Srbije
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteoalarm, koji predstavlja najviši stepen upozorenja, za Srem i Zapadnu Srbiju.
Za ostale delove zemlje na snazi su narandžasti i žuti meteoalarm.
Prema upozorenju RHMZ-a, obilna kiša očekuje se širom Srbije, a u Beogradu bi za samo 12 sati moglo da padne i do 30 milimetara kiše.
Nadležne službe apeluju na građane da prate zvanična upozorenja i budu oprezni, naročito ukoliko planiraju putovanje.
(Kurir)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
MRAK USRED DANA: Pljusak se sručio na Beograd, nebo crno, grmi na sve strane
18. 11. 2026. u 14:58
RHMZ NIŽE UPOZORENjA: Stiže nevreme, pljuskovi, grmljavina i jak vetar
18. 11. 2026. u 14:54
ŠETNjA KROZ ISTORIJU: Hemijski fakultet otvara vrata posetiocima
18. 11. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)