Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) upozorilo je građane na nepovoljne vremenske uslove koji danas zahvataju Srbiju. Obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju saobraćaj i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

MUP je apelovao na sve vozače da budu posebno oprezni i prilagode vožnju vremenskim uslovima.

Iz Ministarstva savetuju vozačima da:

Smanje brzinu kretanja.

Drže veće odstojanje između vozila.

Izbegavaju nagle pokrete volanom.

Posebno oprezno voze preko mostova, nadvožnjaka i deonica koje su izložene jakim udarima vetra.

Usporite – najvažnije je da bezbedno stignete, poručuju iz MUP-a.

Crveni meteoalarm u pojedinim delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteoalarm, koji predstavlja najviši stepen upozorenja, za Srem i Zapadnu Srbiju.

Za ostale delove zemlje na snazi su narandžasti i žuti meteoalarm.

Prema upozorenju RHMZ-a, obilna kiša očekuje se širom Srbije, a u Beogradu bi za samo 12 sati moglo da padne i do 30 milimetara kiše.

Nadležne službe apeluju na građane da prate zvanična upozorenja i budu oprezni, naročito ukoliko planiraju putovanje.

(Kurir)

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