TRAGEDIJA: Major Goran Bulajić poginuo u padu vojnog aviona kod Stare Pazove
POVODOM tragične nesreće koja se jutros dogodila u okolini Stare Pazove, Ministarstvo odbrane Republike Srbije oglasilo se zvaničnim saopštenjem u kojem je potvrđen identitet stradalog pilota i navedeno da su već pokrenute procedure za utvrđivanje svih okolnosti i uzroka pada vojnog aviona.
Saopštenje Ministarstva odbrane prenosimo u celosti:
- Avion "mig 29" Vojske Srbije iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio se jutros oko 08.45 časova u okolini Stare Pazove. U udesu je stradao pilot aviona major Goran Bulajić.
Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.
Formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koja ima zadatak da utvrdi okolnosti nastanka vanrednog događaja i eventualnu odgovornost vojne organizacije, kao i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva koja treba da utvrdi uzroke udesa vazduhoplova.
Ministar odbrane Bratislav Gašić i zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pilota Vojske Srbije.
Zastupnik načelnika Generalštaba uputio se na mesto udesa vazduhoplova.
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