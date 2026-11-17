POVODOM tragične nesreće koja se jutros dogodila u okolini Stare Pazove, Ministarstvo odbrane Republike Srbije oglasilo se zvaničnim saopštenjem u kojem je potvrđen identitet stradalog pilota i navedeno da su već pokrenute procedure za utvrđivanje svih okolnosti i uzroka pada vojnog aviona.

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Saopštenje Ministarstva odbrane prenosimo u celosti:

- Avion "mig 29" Vojske Srbije iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio se jutros oko 08.45 časova u okolini Stare Pazove. U udesu je stradao pilot aviona major Goran Bulajić.



Na lice mesta izašli su organi vojne policije i obavešten je nadležni tužilac.

Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koja ima zadatak da utvrdi okolnosti nastanka vanrednog događaja i eventualnu odgovornost vojne organizacije, kao i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva koja treba da utvrdi uzroke udesa vazduhoplova.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pilota Vojske Srbije.

Zastupnik načelnika Generalštaba uputio se na mesto udesa vazduhoplova.