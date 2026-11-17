U NESREĆI koja se dogodila jutros između Nove i Stare Pazove, kada se srušio vojni avion "mig 29" Vojske Srbije, poginuo je pilot major Goran Bulajić (53).

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Letelica iz sastava 204. vazduhoplovne brigade pala je oko 8.45. Nesreća je mogla biti još veća, jer je "mig 29" pao u blizini naseljenog mesta, ali je major Bulajić u poslednjem trenutku, neverovatnom reakcijom sprečio još veću tragediju.

Reporteri "Novosti" bili su na lokaciji gde se urušio avion. Prizor na mestu nesreće bio je potresan - olupina aviona zahvaćena plamenom, gust crni dim koji se nadvio nad njivom i veliki broj pripadnika nadležnih službi koji su odmah izašli na teren.

Vest o padu aviona brzo se proširila među stanovnicima ovog kraja, a mnogi su, kako svedoče, najpre čuli snažan zvuk koji ih je uznemirio. Neki od njih izašli su na terase i pokušali da vide šta se događa, ne sluteći da će se dogoditi tragedija.

- Videla sam ga kako nisko leti, zujao je užasno glasno. Odmah sam izašla na terasu, jer sam se uplašila tog zvuka - ispričala je jedna meštanka za "Novosti".

Ponos otadžbine MAJORA Bulajića najšira javnost pamti i kada je, svojevremeno iz kokpita "miga 29" pozdravio najmlađe kolege tokom promocije nove klase oficira VS u Beogradu:

- Govori pilot major Goran Bulajić, našim najmlađim kolegama čestitamo prvi oficirski čin, služite časno svom narodu i budite ponos svoje otadžbine. Živela Srbija!

Na mesto pada ubrzo su došle ekipe Hitne pomoći, policija, vatrogasci i pripadnici Vojske Srbije. Pristup području pada aviona bio je ograničen, a nadležne službe obavljale su neophodne aktivnosti.

Ministarstvo odbrane u zvaničnom saopštenju potvrdilo je da se srušio "mig 29" iz sastava 204. vazduhoplovne brigade i da je u nesreći stradao pilot, major Goran Bulajić, otac dvoje dece, rođen 25. marta 1973. u Beogradu, koji je u Vojsci Srbije služio od 1996.

U saopštenju MO je navedeno da su na mesto događaja izašli organi vojne policije, kao i da je o svemu obavešten nadležni tužilac.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti tragedije, formirane su dve komisije. Jedna će ispitivati vanredni događaj, okolnosti pod kojima je do njega došlo i eventualnu odgovornost vojne organizacije, dok će stručna komisija RV i PVO utvrđivati uzroke udesa.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pilota. Janković se uputio i na mesto nesreće.

Čamcem spasavao poplavljene u Obrenovcu Kao i njegov poslednji manevar, sve pokazuje da je major Goran Bulajić do poslednjeg daha bio spreman da se žrtvuje za one koji su u nevolji. To je pokazao i u majskim poplavama 2014. Kada je saznao da je gotovo ceo Obrenovac pod vodom, Bulajić ni sekunde nije oklevao, javio se komandi i krenuo da spasava ugrožene. Borbeni avion zamenio je sopstvenim čamcem, a iz pilotske uniforme ušao je u ronilačko odelo. Zajedno sa svojim prijateljima, ušao je u poplavljeni grad i više od 20 sati izvlačio građane pogođene poplavama. U potpunom mraku vodič su mu bile SMS poruke bespomoćnih ljudi. Goran je sa svojim prijateljima, jednim čamcem, prevezao i spasao više od 150 ljudi. Foto: MUP - Kad smo došli tamo bilo je mnogo strašnije nego što smo očekivali. Dva metra - dubina vode. Vozite čamac ulicama, orijentišete se po banderama, vodi vas dži-pi-es kao kolima što idete, u mestu koje ne poznajete - govorio je major Bulajić, za RTS 2014.

Na mesto pada aviona VS izašao je i dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, kako bi obavio uviđaj, potvrđeno je Tanjugu u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Šta je prethodilo padu letelice i zbog čega se avion srušio, zasada nije poznato. Odgovore na ta pitanja trebalo bi da pruži istraga, koja će utvrditi sve detalje nesreće koja je odnela život iskusnog vojnog pilota.

Urednik portala "Tango siks" Petar Vojinović: Srušio se u kritičnoj fazi, bila je niska magla

Kako "Tango siks" saznaje, ovo je trebalo da bude jedan od poslednjih redovnih letova majora Bulajića koji je uskoro trebalo, po starosnom kriterijumu, da se penzioniše. Urednik portala "Tango siks" Petar Vojinović, za "Novosti" je prokomentarisao okolnosti nesreće:

- Letelica se srušila u poslednjem trenutku pred sletanje. To je kritična faza leta kada je potrebna koncentracija održavanja manje brzine za sletanje. U vreme udesa u tom rejonu meteorološki uslovi su bili složeni, uočen je prizemni sloj magle, što ne mora da znači da je uzrok nesreće.

Avion je bio jednosed, ima sistem evakuacije u formi izbacivanja sedišta, koji u ovom slučaju nije aktiviran.