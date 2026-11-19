Italijanski reprezentativac ne krije visoka očekivanja.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana sutra uveče dočekuju Bešiktaš u 13. kolu Evrolige (20.45, Arena premijum 2), a ponovo će Alesandro Pajola (27) imati težak zadatak da zaustavi neke od najboljih igrača protivničkog tima poput Lonija Vokera, Holisa Džefersona i Skotija Vilbekina. Borbeni plejmejker nije neko ko je zadužen za poene u taboru crno-belih, jaka odbrana i ukradene lopte su oduvek bili njegov zaštitni znak.

Ipak, često je Italijan ove sezone umeo da postigne neke jako važne koševe, poput trojke za pobedu nad Crvenom zvezdom ili one protiv Baskonije. Svestan je da "parni valjak" pod hitno mora da popravi procenat šuta, ukoliko želi da ostane u igri za plasman u plej-of. Očajna realizacija koštala je Beograđane u utorak veče poraza od Valensije u Areni, pa sada u hali "Pionir" navijači očekuju mnogo bolje izdanje cele ekipe.

- Želimo da se vratimo na pobednički put, da osetimo tu sjajnu atmosferu u našoj dvorani i da nas navijači poguraju napred. Bešiktaš je veoma težak protivnik. Dobili su mnogo utakmica u gostima ove sezone, znaju kako da igraju u takvim okolnostima. Ipak, mi treba da gledamo sebe i da ispravimo ono što nije bilo dobro u prethodne dve utakmice - rekao je Pajola, a potom nastavio:

- Pre svega, moramo da popravimo procente šuta i efikasnost, to je sigurno. Odbrana je bila solidna u poslednjih nekoliko mečeva, ali mislim da možemo više. Neophodno je da više delimo loptu, pronalazimo otvorene šuteve i dolazimo do lakih poena. Kada to počnemo da radimo, doći će i samopouzdanje, pa ćemo moći da pogađamo i iz teških situacija sa distance.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Crno-beli iz Beograda i Istanbula su trenutno na istom učinku, imaju po šest pobeda i poraza u Evroligi. Ipak, ima još mnogo utakmica, jer je tek trećina odigrana.

- Sezona je svakako duga, ovo je maraton. Ne možemo da gledamo na stvari tako da, ako pobedimo tri meča, odmah mislimo da je sve kako treba. Dobro smo počeli, ali posle toga nismo nastavili u pravom smeru. Ne treba da razmišljamo o prošlosti, već o budućnosti i o tome šta možemo da popravimo - podvukao je Pajola.

Bivši as Virtusa iz Bolonje nije mnogo želeo da se osvrće na lični učinak, već mu je u prvom planu kolektiv.

- Naravno da sam bio srećan kada sam pogodio one važne trojke, ali isto tako sam ispunjen kada pobedimo. Nije važno ko je junak. Meni je bitno da odem kući zadovoljan, zato što smo upisali još jedan trijumf i obradovali naše navijače. Nekad pogodim ja, a nekad Karlik, Itan, Tonje ili bilo ko drugi. Moramo da radimo kao tim kako bismo omogućili igraču da se oseća slobodno i pronađe pravi šut. Recimo, protiv Zvezde su udvajali Džonsa, odmah je dodao loptu Lakiću, a on napravio fantastičan pas ka meni. Dakle, svako može da bude heroj, ne samo onaj ko postigne koš - poručio je Pajola.

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