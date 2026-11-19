Fudbalski savez Ekvadora suspendovao je Džona Mikela Perlazu Salasa na osam godina zbog toga što je tokom utakmice bacio kamen na pomoćnog sudiju i teško ga povredio.

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Suspenzija će trajati do 19. oktobra 2034. godine, saopštio je Fudbalski savez Ekvadora (FEF), prenosi španski portal Marka.

Incident se dogodio 17. oktobra, tokom utakmice između ekipa Sijudad de Jancaza i Rio Agvarika, u trećem kolu grupe D takmičenja Ascenso Social, koje predstavlja treći rang fudbalskog takmičenja u Ekvadoru.

U 96. minutu utakmice, Perlaza je sa klupe bacio kamen koji je pogodio pomoćnog sudiju Lenjina Đovanija Ohedu Nunjesa u lice.

Sudija je zadobio teške povrede zbog kojih je morao da bude operisan, a utakmica je prekinuta.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Ekvadora proglasila je fudbalera odgovornim za fizički napad i izrekla mu zabranu bavljenja svim aktivnostima povezanim sa fudbalom.

FEF je najavio da će zatražiti od Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da suspenzija bude proširena na globalni nivo.

Kažnjen je i klub Sijudad de Jancaza zbog ponašanja svog igrača i neispunjavanja obaveza u vezi sa bezbednošću na domaćem terenu.

Klub je kažnjen novčanom kaznom od 2.000 dolara, uz obavezu da nadoknadi dodatnih 4.369 dolara troškova lečenja povređenog sudije.

Takođe, naredne tri utakmice kao domaćin moraće da odigra van svog stadiona, Gradskog stadiona u Jancasi, u provinciji Samora Činčipe na istoku Ekvadora.

