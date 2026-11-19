ŠOK U TORINU! Karlos Alkaraz morao hitno u bolnicu
Španski teniser Karlos Alkaraz suočava se sa velikim problemima u finišu sezone, pošto ga danas očekuje pregled magnetnom rezonancom koji će odrediti njegov dalji nastup u Torinu, ali i učešće u reprezentaciji.
Iako je na terenu delovao dominantno, Alkaraz je tokom duela drugog kola Završnog mastersa protiv Danila Medvedeva zabrinuo tenisku javnost kada je zatražio medicinski tajm-aut zbog bolova u zadnjoj loži.
Meč je na kraju priveo kraju sa zavojem na nozi i obezbedio plasman u polufinale, ali je veliko pitanje u kakvom je stanju njegov mišić.
Prema pisanju španskih medija, prvi pregledi obavljeni u sredu nisu dali jasnu sliku jer je povreda bila suviše sveža, zbog čega će danas biti podvrgnut detaljnoj magnetnoj rezonanci. Situacija budi loša sećanja kod navijača, s obzirom na to da ga je upravo edem zadnje lože prošle godine sputao u finalu istog turnira protiv Janika Sinera.
Alkaraz je u Torino stigao u sjajnoj formi nakon osvojenih titula u Beču i Parizu, ali je od prvog dana bio pod opterećenjem. Na startu turnira imao je zaštitni zavoj na kolenu, dok su ga pred uvodni meč sa Frensisom Tijafoom mučili i stomačni problemi. Ipak, ova povreda zadnje lože zahteva maksimalan oprez, posebno jer mu trofej sa Završnog mastersa i dalje nedostaje u bogatoj kolekciji.
Špancu u petak predstoji poslednji meč grupne faze protiv Flavija Kobolija. Taj duel za njega nema rezultatski značaj jer je već osigurao prvo mesto u grupi, pa se očekuje da će, čak i ako nalazi budu povoljni, igrati sa velikom dozom opreza kako bi sačuvao svežinu za borbu za finale.
Današnje rezultate sa nestrpljenjem iščekuje i selektor španske reprezentacije David Ferer. Finalni turnir Dejvis kupa održava se u Bolonji od 24. do 29. novembra, a „Crvena furija“ se već suočila sa teškim udarcem nakon što je zbog povrede otpao Alehandro Davidovič Fokina.
Alkaraz nikada u karijeri nije osvojio „salataru“ i ima ogromnu želju da nastupi za nacionalni tim, ali ga je ista povreda prošle godine već odvojila od reprezentacije. Selektor Ferer ima rok do ponedeljka, 23. novembra u 11 časova, da prijavi eventualnu zamenu ukoliko najbolji španski teniser ne dobije zeleno svetlo lekara.
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