ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić javio se za reč, nakon što je poslanica Studentske liste Sanja Belić predložila za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije profesora Aleksandra Čupića.

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Belić je navela da želi da nikada više niko od službenika naroda ne pomsili, a kamoli da kaže da su "deca vlasništvo države."

- Da nikada niko u ovom domu od nas ne pomisli, a kamoli kaže, da policija ima prava da ih bije, a i da ih ubije. Ono što je mene zgranulo jeste to da smo čuli da deca, ukoliko upišu državne fakultete, da će ih vratiti kući u mrtvačkim sanducima - rekla je Belić.

Vučić se potom javio za reč i naveo da snaga decibela nikada nije snaga argumenata i da to što je poslanica vikala ne znači da je u pravu.

- Sad ću upravo da vam odgovorim na sve ono što ste rekli da biste videli, a i da ljudi saznaju ko nam je držao tirade o demokratiji i kakve ste vi stvarno izjave davali i šta stvarno mislite o ljudima u Srbiji. I neću vam reći da ovo govorim kao otac troje dece, dvoje starijih, već su ljudi 29 i 24 godine. Nemaju majku koju ste i za života i posle smrti takođe vređali - rekao je Vučić.

Istakao je da neće ni da govori o svojoj majci koju su fizički napali i nisu rekli izvinite i da neće da govori ni o malom detetu za koju su govorili da je hologram.

- Kad već govorite o poštovanju dece. Sram vas bilo vi nekome da pričate o pravima dece. Živković niste hteli da date minut ćutanja, jer vam politički nije odgovaralo. Za svako kuče ste minut ćutanja davali, ali za to dete niste hteli da date minut ćutanja, kao što niste hteli da govorite o tome da je nečije dete ugroženo samo zato što ne pripada nekom vašem funkcioneru. I ne bih pomenuo decu, da ne licitirate brojem dece svakog dana. Vučićevićeva deca nisu Vučićevićeva deca, iako ih šestoro ima - rekao je Vučić.