POSLANICI Skupštine Srbije nastavljaju rad na konstitutivnoj sednici novog, 15. saziva parlamenta, raspravom o predloženim kandidatima za predsednika parlamenta.

Foto: Printskrin Youtube/ParlamentSrbija

Obraćanje Vučića

- Obavestite ih da je tuberkuloza izlečiva, samo da se jave lekaru. Ovoliko kažljanja nisam čuo. Nisu oni jadni, jadni smo mi od koga smo izgubili. Noćas kada sam došao kući, ljudi su bili zadovoljni što su posle 20 i nešto dana, razmišljao sam koliko su ljudi slušali laži, pa su u jednom danu mogli da čuju neku istinu. Ja nisam. Bio sam žalosniji i tužniji nego bilo kad, zato što sam konačno razumeo od koga smo izgubili. Jedva su dogurali do 126 poslanika u 10 sati. Da ne pričam koliko je njih spavalo juče. To što na silu kažljete i pokušavate da me ometate, ja sa tim takođe nemam problem. Imaće problem Srbija. Zato sam tužan. Svi njihovi mediji radili su najpoganiji posao. Ja sam poslao lično saučešće. Reč je o izuzetnom pilotu i čoveku, to je trebalo svi da uradimo juče. Neću vas nazvati bedom, zato što sam pristojan. Vi mislite da bilo čime možete nekog da zaplašite. Nećete vi ništa, osim što ćete da razorite zemlju, a onda će narod da vas juri po ulicama za sve što ste ga slagali - rekao je Vučić.

O govoru kojim je juče predstavljen kandidat Studentske liste za predsednika parlamenta, Vučić kaže

- Iz doba Edvarda Kardelja nismo čuli takav govor, predstavljanje jednog čoveka. Toliko ogavno. Reč je o tome kako se odnosite prema protivnicima. Majko rođena... Je li vas barem malo sramote? Mnogo ste silni, možete da radite šta hoćete. Doveli ste ovog stručnjaka Kokanovića, hoćeš da nas biješ? Glumili su žrtvu, nekoga ko je stalno napadan. Nikada niko za njih nije rekao kao ono što smo jutros čuli od njihovog šefa poslaničke grupe. Nazivali su me huljom, samo zato što sam drugačije mislio, najpogrdnijim imenima ljude samo zato što su radili svoj posao. Ja ni danas neću da vam odgovaram vašim rečnikom. Mi ćemo se čuvati teških reči, od odgovora kakv zaslužujete - kazao je Vučić.

Lider opozicije podsetio je na napad na Lidiju Vukićević.

- Žena koja je napala kaže da je izrevoltirana bila nadmenim prilaskom. Šta je bilo nadmeno? Što je došla na dve noge, na glavni ulaz. Onda kaže pogodilo je njeno uvredljivo obraćanje. Pogledajte snimak, laž do laži. Onda kaže - svakodnevne uvrede da sam ustaša. Ovde su svi govorili - Aco šiptare, đubre, kretenu...ali mi još nije palo na pamet da nekog polijem jogurtom. Onda kaže - fizički napad na dan izbora. Na moja biračko mesto ste doveli Predraga Popovića. Doveli ste najgori talog, samo da me isprovocirate. Čovek koji je rekao da sam ubio sopstveno dete, jer sam tukao ženu u stomak.

Minut ćutanja poginulom pilotu

Narodni poslanici odali su poštu majoru Goranu Bulajiću, pilotu Vojske Srbije koji je juče poginuo u padu vojnog aviona.

Radenović Srdanoviću: Studentska lista je besmislen pojam

Na kritike Ilije Srdanovića da je Stojan Radenović, kao predsedavajući Skupštine, povredio dostojanstvo Narodne skupštine i kako nije pozvao na minut ćutanja zbog smrti pilota Vojske Srbije, Radenović je izjavio:

- Odavanje počasti vaše u Novom Sadu ostavilo je veliki ožiljak kod svih moralnih ljudi u Srbiji. Razobličiću sve te slabosti koje ste imali. Studentska lista je besmislen pojam - kazao je Radenović.

Studentska lista nije mogla da skupi dovoljno poslanika za kvorum

U 10 časova Studentska lista nije mogla da skupi dovoljno poslanika za kvorum. Od njih 140 prisutno je bilo 117. U 10:07 bilo je prisutno 128 poslanika. To pokazuje kakav je odnos novih vlasti prema Skupštini i prema građanima koji su glasali za njih.

Foto: Novosti

Verifikovani mandati

Na početku prvog dana zasedanja u utorak formirana je komisija za verifikaciju mandata, zatim su mandati novih poslanika verifikovani, nakon čega su poslanici položili zakletvu, a oformljene su i poslaničke grupe "Studentska lista" čiji je šef Jovo Bakić i "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" čiji je šef Aleksandar Vučić.

Poslanička grupa "Studentska lista" predložila je za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.

Nakon što su ovlašćeni predlagači obrazložili svoje predloge kandidata, predsedavajući sednicom, najstariji poslanik, Stojan Radenović otvorio je načelnu raspravu po prvoj tački dnevnog reda.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.