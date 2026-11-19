Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino zvanično je dobio dvojicu protivkandidata koji žele da okončaju njegovu 11-godišnju vladavinu na čelu svetske kuće fudbala.

Credit: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Filip Dijalo iz Francuske i Kozo Tašima iz Japana ispoštovali su rok, koji je istekao u ponoć po srednjoevropskom vremenu, i u sedištu Fife u Cirihu predali kandidature, uz pisma podrške pet nacionalnih fudbalskih saveza, saopštila je danas Fifa.

Izbori na kojima će glasati 211 članica Fife, biće održani 18. marta u Rabatu, glavnom gradu Maroka.

Infantinovi kritičari, predvođeni Evrppskom fudbalskom unijom (Uefa), pokušavaju da ga smene otkako je u julu otkriven njegov plan o prodaji udela u prihodima od Svetskog prvenstva privatnim investitorima. Nakon oštrih reakcija javnosti, odustao je od tog projekta.

"Kandidature su prosleđene Izbornoj komisiji radi razmatranja i donošenja odluke o prihvatanju kandidata", navodi se u saopštenju Fife.

Fifa je odredila 18. februar kao krajnji rok do kojeg tročlana Izborna komisija treba da obavesti svih 211 članica o tome koji kandidati će se naći na glasačkom listiću.

Kandidati moraju da prođu proveru ispunjenosti uslova i integriteta koju sprovodi komisija. Na njene odluke kasnije je moguće uložiti žalbu Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

Infantino želi četvrti mandat, koji bi trajao do 2031. godine. Time bi na čelu Fife proveo ukupno 15 godina, iako statut ove organizacije ograničava predsednike na najviše tri puna mandata.

Pravno mišljenje interne službe Fife iz 2022. godine bilo je da se Infantinov prvi mandat, od 2016. do 2019. godine, ne računa u to ograničenje, jer je tada dovršavao mandat Sepa Blatera, koji je podneo ostavku godinu dana ranije nakon korupcionaške afere.

Upravo bi pitanje Infantinovog prava da se kandiduje za četvrti mandat moglo da predstavlja pravni osnov za njegovo uklanjanje sa izborne liste.

Pored toga, postoji mogućnost da početkom naredne godine bude pozvan na saslušanje pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država.

Džejmi Raskin, vodeći demokratski član Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma, uputio je Infantinu pismo u julu, dva dana pre nego što je britanski list "Tajms" otkrio njegov plan o prodaji udela Svetskog prvenstva i saradnji sa investitorom Džošuom Kušnerom.

Raskin i Uefa ukazali su na Infantinove bliske veze sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, uključujući i dodelu nagrade za mir, kao i odluku Fife da ne sprovodi obaveznu suspenziju od jedne utakmice za američkog reprezentativca Folerina Baloguna na Svetskom prvenstvu.

Većina od 211 članica Fife van Evrope, čini se, zadovoljna je nastavkom Infantinovog upravljanja. On je tokom svoje vladavine usmerio milione dolara ka fudbalskim savezima, a obećao je da će svakom od njih do 2030. godine obezbediti još 25 miliona dolara.

Fifa je nakon izuzetno profitabilnog Svetskog prvenstva održanog ove godine u Severnoj Americi, povećala novčane rezerve na više od pet milijardi dolara.