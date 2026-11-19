Košarkaš Partizana Arijan Lakić izjavio je danas pred utakmicu 13. kola Evrolige da Bešiktaš igra sa dobrom energijom i dodao da "crno-beli" znaju šta treba da urade protiv turske ekipe kako bi došli do pobede.

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Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.45 časova Bešiktaš u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

- Imaju dobru energiju. Vidim da su doveli i nove igrače. Moramo biti spremni na to, iako imamo dan više odmora. Oni su navikli na evroligaški ritam i biće spremni sigurno. Razmišljamo samo o nama. Svaka utakmica ima motiv, ali mi ćemo se fokusirati na naše takmičke zadatke i na ono što je na nama da uradimo. Vrlo dobro znamo kakva je Evroliga. Očekujem da neće biti opuštanja ni sa naše strane. Očekujem veliki broj naših navijača - rekao je Lakić na konferenciji za novinare.

On je naveo da su "crno-beli" dali maksimum u odbrani protiv Valensije u prošlom kolu Evrolige, kada je španski tim pre dva dana slavio u Beogradu (76:64).

- Nama je i bio cilj da odigramo dobru odbranu. Mislim da smo uradili odličan posao s obzirom na to da oni daju 100 poena po utakmici. Stvarno je bio motiv da odigramo dobru odbranu, ali u tom davanju maksimuma nismo odigrali u napadu kako treba. Mi smo i u tom segmentu igre dali maksimum, ali nisu ulazili neki šutevi. Imali smo nekoliko promašenih zicera, ali to je sve deo Evrolige. Moramo da damo ubuduće maksimum, ne može jedna stvar da trpi zbog druge. Mislim da je Valensija to iskoristila, ali ne bi trebalo da se obaziremo mnogo na to, jer nas očekuje Bešiktaš, koji je odigrao dobro protiv Reala - izjavio je Lakić.

Partizan se nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i šest poraza, dok je Bešiktaš na 12. poziciji sa istim učinkom.

