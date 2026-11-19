PREDSEDNIK Skupštine Srbije Aleksandar Čupić uputio je danas izvinjenje poslaniku Saveza vojvođanskih Mađara Balintu Pastoru jer je, kako je naveo, juče izneo netačnu informaciju da Pastor nije ubacio svoju karticu i čekirao se za rad na početku sednice. Čupić je takođe rekao da Studentska lista (SL) osuđuje incident ispred Narodne skupštine prvog dana konstitutivne sednice, kada je jogurtom gađana Lidija Vukićević.

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"Ja sam juče na konferenciji za medije izneo netačnu informaciju da on (Pastor) nije ubacio svoju karticu i čekirao se kad smo trebali da počnemo Skupštinu. Ja sam se njemu lično izvinio, a ovim putem, pred svim građanima i pred svima vama, se ponovo izvinjavam, javno, i nemam nikakvo opravdanje za sebe", rekao je Čupić u prvom obraćanju nakon izbora za predsednika Skupštine.

Istakao je da Studentska lista najoštrije osuđuje incident koji se dogodio prvog dana zasedanja 15. saziva, kada je Lidija Vukićević polivena jogurtom.

"Mi kao Studentska lista najoštrije osuđujemo taj incident i mislimo da je to potpuno pogrešno i potpuno neodgovorno. Ja lično, kao predsednik Narodne skupštine, iskreno žalim što se to desilo koleginici Vukićević, i žao mi je što nije ovde da joj to u lice kažem", rekao je Čupić.

Izrazio je i žaljenje što generalni sekretar, suprotno, kako je rekao, njihovom dogovoru sa tehničkog sastanka, nije prihvatio spisak studenata koji bi prisustvovali konstitutivnoj sednici.

"Meni je žao ako ste to Vi odlučili, a još žalije mi je ako je to neko odlučio umesto Vas. Ali ne treba mnogo da se brinemo, sve se u životu menja. Oni koji sada gledaju ovaj prenos preko TV-a, već na prvoj sednici će ga gledati uživo, a neki koji su uživo, gledaće sa TV-a. I kao što rekoh, sačuvaćemo mladost za budućnost", rekao je Čupić.

(Tanjug)