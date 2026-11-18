SKANDAL U SKUPŠTINI: Gašiću u komisiji za doktorsku disertaciju bili ujak i Rada Trajković
JUGOSLAVU Gašiću u komisiji za doktorsku disertaciju bili su njegov ujak i Rada Trajković.
Te informacije u parlamentu je danas objavio lider opozicije Aleksandar Vučić. Dodao je da je zbog toga Gašić dužan da bude protiv Srpske liste.
- Izmislili ste moje reči. Ja nisam rekao da nije u našem interesu, rekao sam da ne mora da bude u našem interesu, što je ogromna razlika. I veoma jasna, za svakog čoveka. Nisam rekao ni jednu neistinu, vi ste lagali, gospodine Gašiću. Vi ste lagali da je reč o profesoru, a nije reč o profesoru. O onom drugom što ste govorili, o ovaploćenju ideala antičke lepote, vaša stvar, vaš stil. U to neću da ulazim. Ali sam shvatio u međuvremenu zašto mrzite Srpsku listu. I zašto ne podnosite one koje predstavljaju stvarne srpske interese na Kosovu i Metohiji. Samo je to trebalo da kažete našim građanima. Hoćete vi da im kažete ko vam je bio u komisiji za doktorsku disertaciju? Neću da vam računam ujaka koji vam je bio tu. Ujak, manje-više. Ujak? Ujkica? Ali sem njega, to što ste bili protiv nepotizma je bezveze. A što ne kažete ljudima da je bila i Rada Trajković? I da ste zato dužni, i da ste zato dužni, i da ste zato dužni da budete protiv Srpske liste i protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Toliko o čistuncima i onima koji nam drže patriotske pridike uvek - kazao je Vučić.
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