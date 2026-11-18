Alkaraz lako izašao na kraj sa Medvedevim, ali i doživeo povredu.

FOTO: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Karlos Alkaraz je ubedljivo savladao Danila Medvedeva rezultatom 6:2, 6:4 u drugom kolu grupe „Ivan Lendl“ na Završnom mastersu u Torinu. Ipak, nije samo rezultat bio u prvom planu već i povreda Karlitosa. Španac je sredinom drugog seta počeo da hramlje, a potom i zatražio medicinski tajm-aut tokom kojeg mu je bandažiran butni mišić leve noge. Uspeo je da privede posao kraju u najkraćem roku, ali je pitanje kada mu se noga "ohladi" kako će se odvijati situacija u nastavku turnira.

Nakon meča oglasio se i sam Alkaraz:

- Imao sam određenih fizičkih problema tokom meča. Ali mislim da su svi mogli da vide da sam i dalje bio u stanju da igram dobar tenis i da se dobro krećem. Naravno, nisam želeo da forsiram telo do krajnjih granica. U tom trenutku imao sam brejk prednosti, pa sam samo pokušavao da održim ritam i sačuvam tu prednost. Trudio sam se da igram što opuštenije, bez prevelikog naprezanja, da sve ide glatko i da uživam na terenu - rekao je Karlitos i dodao:

- Sada ću sa svojim timom analizirati situaciju, pa ćemo videti šta dalje.

Sada je Karlitos povećao prednost u međusobnim duelima u odnosu na Medvedeva i vodi sa 8-3 u pobedama.