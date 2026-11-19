RHMZ Srbije izdao je hitno upozorenje na olujne i orkanske udare vetra od 80 do 110 km/h za Vojvodinu, Beograd, zapadnu i centralnu Srbiju tokom večeri

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Usled veoma snažnih udara vetra (preko 100 km/h), koji se tokom večeri očekuju na području Vojvodine i Beograda, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Budite na oprezu i ostanite informisani - navodi se u hitnom upozorenju na sajtu RHMZ koje je objavljeno tokom pre podneva, a preko MUP-ove platforme za hitno slanje SMS poruka građanima Vojvodine i Beograda već su stigla prva upozorenja.

Najjači udari nevremena očekuju se večeras.

Za više detalja RHMZ upućuje građane da redovne prate Platformu za prenos hitnih informacija građanima MUP-a Srbije.

Glavni udar tokom večeri

RHMZ u upozorenju za područje Srbije na olujne i orkanske udare vetra navodi da se udari očekuju tokom večeri.

- Tokom večeri u zoni hladnog fronta, koji će se premeštati u zapadnoj visinskoj struji, očekuju se olujni i orkanski udari zapadnog i severozapadnog vetra. Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 km/h - navodi RHMZ na svom sajtu.

Izdato je i posebno upozorenje za područje Beograda

RHMZ posebno upozorava građane Beograda:

- Upozorenje za područje Beograda na olujne udare vetra tokom večeri - navodi se na sajtu i dodaje: "Tokom večeri očekuju se olujni, kratkotrajno i orkanski udari zapadnog i severozapadnog vetra, od 80 do 110 km/h".

Naoblačenje kreće već posle podne, a uveče glavni udar

Pre podne biće umereno oblačno uz slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni Celzijusa, objavio je RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.

- Posle podne i uveče oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni. Uveče na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda udari vetra će biti olujni, ponegde i orkanski, od 80 do 110 km/h - navodi se.

U toku noći ka petku prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljnje vetra, najavljuju.

RHMZ najavljuje česta prolazna naoblačenja sa kišom, a od subote i postepen pad temperature.

- Narednih dana promenljivo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U petak toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 20 stepena, a od subote temperatura u postepenom padu - najavljuje RHMZ.

Uputstva

PRE POJAVE

Radi preventivne zaštite pre oluje zatvorite vrata i prozore od stana ili kuće. Ako na prozorima imate kapke ili roletne, obavezno ih koristite. Time maksimalno štitite prozore od udara predmeta koje mogu da nanesu vetar ili od udara zrna grada, a zadržaće i intezivne padavine. Isključite iz struje sve manje potrebne elektirčne aparate (TV, bojler, frižider....).

Održavajte oluke, nemojte dozvoliti da vam oluci budu zapušeni. Jake padavine mogu da izazovu štete na fasadi, a u nekim slučajevima i poplavu u stanu, kući, garaži ili nekom drugom objektu.

Sa balkona, terasa i dvorišta, sklonite predmete (lakše saksije sa cvećem, stolice i stolove) koje vetar može da nanese/odnese na prozore, vrata, parkirane automobile i time ugrozi sigurnost ljudi i imovine.

Automobil parkirajte u garažu. Ako nemate takvu mogućnost, potražite mesto gde nema starog natrulog drveća, neobezbeđenih ograda, potpornih zidova, ulaza u stare i oronule zgrade, gradilišta na kome je građevinska dizalica, materijal, ili skele.

Ako ste van stana/kuće potražite sklonište, ali ne ispod usamljenog drveta. Bezbedniji ste u automobilu u odnosu na otvoreni prostor, jer se automobil ponaša kao Faradejev kavez.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

TOKOM POJAVE

Kada čujete grom već ste u opasnosti. Grom može udariti i kada je olujna nepogoda udaljena 16 km od vas.

Ako ste u zatvorenom prostoru (kancelariji, kući, stanu, prodavnici ...), ostanite tu do prestanka pojave.

Ako morate da izađete, čuvajte se svih predmeta ili situacija opisanih iznad u delu "pre pojave". Ako morate, budite u zavetrini ukoliko je ona sigurna, tj. ako nema opasnosti da usled udara vetra bude srušena.

Ako ste na otvorenom prostoru, a nemate nikakvih mogućnosti da se sklonite, nikako nemojte leći na zemlju, tada ste sa celom svojom površinom u kontaktu sa tlom. Ova površina mora da je što manja. Bolji položaj je da čučnete sa glavom među kolenima. U ovom položaju izbegavajte da vaša kosa dodiruje tlo.

Ako je nevreme u toku, nikako nemojte pokušavati da popravite ono što je oštećeno, na primer otpao oluk na zgradi, pale grane na automobil i sl. Posebno se čuvajte uličnih bujica.

Ako ste u automobilu, izbegavajte predele gde su moguće bujice. Izbegavajte mostove, čuvajte se bočnih udara vetra, vozite veoma oprezno sa upaljenim svetlima.

Bez preke potrebe nemojte kretati na put ili, ako je moguće, nemojte da koristite automobil. Sačekajte da pojava prestane.

Ako seva ili grmi, nemojte bez preke potrebe koristiti fiksni telefon. Bezbednije je koristiti mobilni uređaj (pod uslovom da u tom trenutku nije priključen na elektromrežu). Punjenje baterije treba odložiti i sačekati da pojava prođe.

Izbegavajte korišćenje metalnih predmeta jer su oni odlični provodnici električne energije. Prestanite sa aktivnostima ako ste na pecanju, ili se bavite drugim sportovima koji zahtevaju upotrebu palica, ili metalnih predmeta.

Posebno na pecanju izbegavajte grafitne štapove jer su odlični provodnici električne energije. Izbegavajte vožnju čamcem na reci ili jezeru.

POSLE POJAVE

Izbegavajte oborene ili oštećene, stubove, bandere, dalekovode, trafo stanice i ostale objekte koji služe za prenos električne energije. Nikada nemojte da dodirujete kablove ili bilo koje metalne žice koje su nagorele, otkinute, ili na drugi način oštećene, a još uvek su pod električnim napajanjem. Obično ovi kablovi varniče, pa je lako uočiti ih. Čuvajte se drveća, stubova, potpornih zidova, kao i krovova zgrada koji su oštećeni u nevremenu.

Pomozite drugima koji su u nevolji. Prva pomoć često puta je od suštinske važnosti za spašavanje života. Ako niste u stanju da im pomognete na propisan način za pružanje prve pomoći, što hitnije pozovite službu koja će to uraditi.

Nastavite da pratite zvanična saopštenja o stanju vremena. Ako je došlo do potpune stabilizacije vremena možete da pristupite saniranju oštećenja koja ste pretrpeli na imovini.

Ako ste osigurali imovinu, obavezno pozovite osiguravajuće društvo da proceni štetu i pismenim putem od RHMZ Srbije tražite izveštaj o vremenu. Navedite lične podatke, datum i vreme kada ste pretrpeli štetu i svrhu korišćenja izveštaja o vremenu. U osiguravajućim društvima, ili na sudu, izveštaj o vremenu RHMZ Srbije se tretira kao službeni dokument, na osnovu koga ćete moći da ostvarite svoja prava.

Zahtev pošaljite na adresu: Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Kneza Višeslava 66, 11030 Beograd ili na office@hidmet.gov.rs.

(Blic)

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