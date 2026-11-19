NOVO IME NA ČELU JOVINE GIMNAZIJE: Katarina Kovačević imenovana za vršioca dužnosti direktora
POKRAJINSKI sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice imenovao je danas Katarinu Kovačević, profesora srpskog jezika i književnosti i magistra lingvističkih nauka, za vršioca dužnosti direktora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, saopštila je danas Pokrajinska vlada.
Kako se navodi, od novog rukovodstva očekuje se da obezbedi stabilan i nesmetan rad te ugledne obrazovne ustanove i dodaje da smatramo da interes učenika i očuvanje kvaliteta nastave moraju imati prednost nad svim drugim pitanjima.
- Uvereni smo da će ovo rešenje doprineti uspostavljanju međusobnog poverenja i stvaranju uslova za nesmetano odvijanje obrazovno - vaspitnog rada", navodi se u saopštenju.
Direktor gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Radivoje Stojković uhapšen je 28. oktobra po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, zbog sumnje da je izvršio četiri krivična dela neizvršenja sudskih odluka, jer je, kako se sumnja, odbio da vrati na posao suspendovane profesore.
(Tanjug)
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