Sve što treba da znate o Mundijalitu u Kataru i šta očekuje naše Orliće (VIDEO/FOTO)
Takmičenje u Dohi biće u centru pažnje od 19. novembra do 13. decembra.
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije učestvovaće na Svetskom prvenstvu posle čak 41 godinu, a ono što ih čeka u Kataru sigurno će im zauvek ostati u sećanju kao najlepša uspomena. Domaćin takmičenja podrudio se da svih 48 selekcija imaju vrhunske uslove za boravak, trening i utakmice, u čemu im je značajno pomoglo iskustvo iz 2022. godine, kada je na istom mestu organizovan Mundijal za seniore.
Ovaj turnir biće održan u savremenom kompleksu "Aspire Zone" u Al Rajanu i Dohi. Gledajući po kontinentima, vizu je izborilo 11 ekipa iz Evrope, deset iz Afrike, devet iz Azije, osam iz Severne i Centralne Amerike i Kariba, sedam iz Južne Amerike i tri iz Okeanije.
Žreb je održan u Cirihu još 21. maja, a svi nacionalni timovi su raspoređeni u 12 grupa. "Orlići se nalaze u grupi L, a igraće protiv Hondurasa (21. novembar, 13.30), Japana (24. novembar, 14.00) i Kolumbije (27. novembar, 14.00). Po dva najbolje plasirane i osam trećeplasiranih selekcija plasiraće se u šesnaestinu finala i od te faze kreće nokaut sistem.
Prema zvaničnoj odluci Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Katar je dobio prava za organizaciju pet uzastopnih turnira, zaključno sa 2029. godinom. Ovog puta su odlučili da zvanična maskota šampionata bude Boma, što na arapskom jeziku znači pustinjska sova. Zanimljivo, ovo ujedno predstavlja omaž i počast za legendarnog srpskog trenera Bori Milutinoviću (82).
Čuveni stručnjak je sa pet različitih reprezentacija učestvovao na Mundijalima od 1986. do 2002. (Meksiko, Kostarika, SAD, Nigerija i Kina), a kasnije je radio u Kataru kao trener i skaut. Od preseljenja u ovu azijsku državu 2009. obavlja uloge konsultanta i mentora, pružajući snažnu podršku razvoju tamošnjeg fudbala.
Pored maskote, poznata je i zvanična numera SP za kadete, a to je: Nour x Yarden – Tmrw’s goat. To je ujedno i oficijalni slogan ovog Mundijalita, preko kog će biti dostupan sadržaj na društvenim mrežama i onlajn platformama na zvaničnim FIFA kanalima, kao i na kanalima fudbalskih asocijacija: TMRW’S GOAT.
Preporučujemo
"Orlići" stigli u Katar na Mundijalito, sledi premijera protiv Hondurasa
18. 11. 2026. u 16:00
Srbija započela pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo
11. 11. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)