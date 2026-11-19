Takmičenje u Dohi biće u centru pažnje od 19. novembra do 13. decembra.

FOTO: FSS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije učestvovaće na Svetskom prvenstvu posle čak 41 godinu, a ono što ih čeka u Kataru sigurno će im zauvek ostati u sećanju kao najlepša uspomena. Domaćin takmičenja podrudio se da svih 48 selekcija imaju vrhunske uslove za boravak, trening i utakmice, u čemu im je značajno pomoglo iskustvo iz 2022. godine, kada je na istom mestu organizovan Mundijal za seniore.

Ovaj turnir biće održan u savremenom kompleksu "Aspire Zone" u Al Rajanu i Dohi. Gledajući po kontinentima, vizu je izborilo 11 ekipa iz Evrope, deset iz Afrike, devet iz Azije, osam iz Severne i Centralne Amerike i Kariba, sedam iz Južne Amerike i tri iz Okeanije.

Žreb je održan u Cirihu još 21. maja, a svi nacionalni timovi su raspoređeni u 12 grupa. "Orlići se nalaze u grupi L, a igraće protiv Hondurasa (21. novembar, 13.30), Japana (24. novembar, 14.00) i Kolumbije (27. novembar, 14.00). Po dva najbolje plasirane i osam trećeplasiranih selekcija plasiraće se u šesnaestinu finala i od te faze kreće nokaut sistem.

Prema zvaničnoj odluci Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Katar je dobio prava za organizaciju pet uzastopnih turnira, zaključno sa 2029. godinom. Ovog puta su odlučili da zvanična maskota šampionata bude Boma, što na arapskom jeziku znači pustinjska sova. Zanimljivo, ovo ujedno predstavlja omaž i počast za legendarnog srpskog trenera Bori Milutinoviću (82).

FOTO: FSS Maskota Boma u čast čuvenogn srpskog trenera Bore Milutinovića

Čuveni stručnjak je sa pet različitih reprezentacija učestvovao na Mundijalima od 1986. do 2002. (Meksiko, Kostarika, SAD, Nigerija i Kina), a kasnije je radio u Kataru kao trener i skaut. Od preseljenja u ovu azijsku državu 2009. obavlja uloge konsultanta i mentora, pružajući snažnu podršku razvoju tamošnjeg fudbala.

Pored maskote, poznata je i zvanična numera SP za kadete, a to je: Nour x Yarden – Tmrw’s goat. To je ujedno i oficijalni slogan ovog Mundijalita, preko kog će biti dostupan sadržaj na društvenim mrežama i onlajn platformama na zvaničnim FIFA kanalima, kao i na kanalima fudbalskih asocijacija: TMRW’S GOAT.