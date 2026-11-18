DA, ovaj tekst veoma liči na tekst koji je napisala veštačka inteligencija ili koji je bar značajno dorađen pomoću AI-ja. Ipak, samo na osnovu stila nije moguće pouzdano utvrditi autorstvo, odgovor je CGPT na pitanje da li je tekst poslanika Gašića napisala veštačka inteligencija.

Foto: Printskrin TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Naime, narodni poslanik Jugoslav Gašić je ispred Studentske liste tokom sednice Skupštine pročitao od reči do reči izlaganje o kandidatu za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću.

- Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju - rekao je poslanik Studentske liste.

JE BO TE, ŠTA JE OVO?!?!!? 😂 Studentska lista pre izbora: "Mi ne želimo nove vođe, ne želimo ponovo kult ličnosti!" Studentska lista posle izbora: "Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 17, 2026

Lider opozicije Aleksandar Vučić nakon izlaganja Gašića komentarisao je rečenične konstrukcije koji je taj poslanik koristio tokom izlaganja rekavši da je mislio da CGPT ima manju primenu u Srbiji.

- Ja sam pomislio da CGPT ima manju primenu u našoj zemlji, ali danas sam shvatio da ima ogromnu primenu. Ovo kao da ste lično predstavljali Dositeja Obradovića - rekao je Vučić.

Nakon ove skupštinske rasprave pitali smo CGPT da je je tekst koji je napisao poslanik Gašić pisala veštačka inteligencija, odnosno AI.

"Da, ovaj tekst veoma liči na tekst koji je napisala veštačka inteligencija ili koji je bar značajno dorađen pomoću AI-ja. Ipak, samo na osnovu stila nije moguće pouzdano utvrditi autorstvo. Izdvojio bih nekoliko karakteristika koje ukazuju na moguće AI autorstvo", odgovor je koji nam je dao CGPT.

Foto: Pprintskrin

"1. Preterano komplikovan jezik

Izrazi poput „živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije“, „celokupni habitus“ i „ravan puke čulne pojavnosti“ karakteristični su za tekstove u kojima AI pokušava da zvuči akademski, filozofski i intelektualno.

Tekst koristi veliki broj stručnih i apstraktnih pojmova, iako se ista poruka može preneti mnogo jednostavnije.

2. Gomilanje prideva i apstraktnih pojmova

Posebno su upadljive konstrukcije:

„Etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva“

„Plemenitim, pronicljivim pogledom“

„Duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti“

„Duhovnoj konstituciji“

AI često proizvodi ovakve nizove pojmova kako bi tekst delovao sadržajnije i učenije.

3. Mnogo reči, malo konkretnih informacija

Iako je tekst veoma opširan i uzvišen, zapravo ne saznajemo gotovo ništa konkretno o Aleksandru Čupiću.

Umesto činjenica, primera i postupaka koji bi potkrepili opis njegove ličnosti, dobijamo niz apstraktnih pohvala.

To je jedna od čestih karakteristika AI generisanih tekstova.

4. Neprirodno uzvišen ton

Tekst gotovo idealizuje Čupića, predstavljajući ga kao spoj antičkog filozofa, narodnog mudraca i moralnog autoriteta.

Takav način pisanja podseća na rezultat zadatka upućenog ChatGPT-u, na primer:

„Napiši veoma intelektualan, filozofski i svečan portret profesora Aleksandra Čupića, naglašavajući njegov izgled, mudrost i moralne vrline.“

5. Neobične rečenične konstrukcije

Rečenica „Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca...“ nema potpuno prirodnu sintaksičku strukturu.

Slično tome, konstrukcija „onima koji u političku snagu traže“ deluje gramatički nepravilno.

Ove nepravilnosti mogu biti posledica ljudske intervencije, ali i nedovoljno pažljivo generisanog ili redigovanog teksta", navodi se u odgovori CGPT-a.

Foto: Pprintskrin

Foto: Pprintskrin

Foto: Pprintskrin