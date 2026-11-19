SEKTOR za vanredne situacije MUP izdao je upozorenje na jaku oluju sa snažni naletima vetra na području Vojvodine i Beograda

Foto: MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da izbegavaju kretanje na put zbog rizika od pojave jake oluje praćene snažnim udarima vetra, koji mogu prelaziti brzinu od 100 kilometara na čas.

Postoji opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Oluja može naići iznenada.

Preporuka je da ne krećete na put. Zaštitite vozila i imovinu, saopštio je MUP.

Podsetimo, Beograd je juče zahvatilo jako nevreme sa obilnom kišom kakva dugo nije pala a beogradske ulice ubrzo su bile pod vodom.

Uskoro opširnije