HITNO UPOZORENJE MUP-A: Postoji opasnost po ljude i životinje, evo kako da se zaštitite
SEKTOR za vanredne situacije MUP izdao je upozorenje na jaku oluju sa snažni naletima vetra na području Vojvodine i Beograda
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da izbegavaju kretanje na put zbog rizika od pojave jake oluje praćene snažnim udarima vetra, koji mogu prelaziti brzinu od 100 kilometara na čas.
Postoji opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Oluja može naići iznenada.
Preporuka je da ne krećete na put. Zaštitite vozila i imovinu, saopštio je MUP.
Podsetimo, Beograd je juče zahvatilo jako nevreme sa obilnom kišom kakva dugo nije pala a beogradske ulice ubrzo su bile pod vodom.
Uskoro opširnije
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