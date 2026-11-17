GORAN Bulajić (53) je pilot major Vojske Srbije koji je poginuo u padu aviona MiG-29 danas između Nove i Stare Pazove nadomak Beograda. Njegovo radno mesto bilo je kabina ovog lovačkog aviona, ali osim bogatog vazduhoplovnog iskustva imao je iskustva i 2014. godine tokom katastrofalnih poplava u Obrenovcu kad je avion zamenio čamcem za spasavanje i pokazao humanost spasivši, sa svojim prijateljima i kolegama, više od 150 ljudi.

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Svoju sofisticiranu pilotsku navigaciju zamenio je tada orijentacijom po banderama, a komunikaciju sa komandnim tornjem - SMS porukama, i uspeo ne samo to nego i da spase mnoge ljude iz poplavljenog Obrenovca.

Kada je čuo da je Obrenovac pod vodom, javio se komandi i sam krenuo u taj grad. Svojim čamcem i sa svojim prijateljima, zašao je u mesta gde mnogi nisu mogli. U mraku i nepoznatom gradu - jedini vodič su mu, dok je telefon radio, bile SMS poruke.

Više od 20 sati izvlačio Obrenovčane

Bulajića je prizemljila poplava, ali i želja da pomogne. "MiG" je zamenio čamcem, a kombinezon - ronilačkim odelom. Iz vode je, više od 20 sati, izvlačio Obrenovčane, pisao je RTS o hrabrom pilotu te 2014. godine.

- Tamo kad smo došli bilo je mnogo strašnije nego što smo očekivali. Dva metra - dubina vode. Vozite čamac ulicama, orijentišete se po banderama, vodi vas dži-pi-es kao kolima što idete, u mestu koje ne poznajete - ovako je govorio major Goran Bulajić, pilot 204. vazduhoplovne brigade.

"Jeste najteže i najgore bilo kada od oca uzimate dete"

Miroslav, Slavica, Đorđe, Ksenija i Natalija iz Ulice kneza Mihaila u Obrenovcu samo su neki od onih koji su spaseni zahvaljujući SMS porukama koje su poslali na telefon Gorana Bulajića.

- Jeste najteže i najgore bilo kada od oca uzimate dete. Jer su većinom ulazile majke, a očevi su ostajali u tim stanovima, kućama, pa prenesete majku do čamca. Oca ostavite sa detetom, odete po dete i onda u tom trenutku kada čovek meni - koga ne poznaje, niti zna ko sam, ni šta sam - daje dete u ruke da ga ja prenesem preko vode... - pričao je tada Goran za RTS.

Želja za životom često je bila snažnija od straha.

- Bila je interesantna jedna baka koja je rekla da nije verovala da će sa svojih 90 godina šetati po krovu, isto tako i druge bake koje su, po meni, bile prave gimnastičarke, jer žena od svojih 85 ili 90 godina, koja ima povređen kuk ili kičmu... i sve to, izlazi kroz prozor i barata na nekim merdevinama - rekao je Goran Bulajić.

Goran je sa svojim prijateljima, jednim čamcem, prevezao i spasao više od 150 ljudi.

Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

(Blic)