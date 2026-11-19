Auto-moto savez Srbije (AMSS) i JP "Putevi Srbije" upozoravaju vozače da ih danas očekuju otežani uslovi na putevima širom zemlje zbog kiše, mokrih kolovoza, magle i jakog, orkanskog vetra, dok su na više deonica aktuelni i radovi koji dodatno otežavaju vožnju, zahtevaju oprez i prilagođavanje brzine.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da ih na putevima očekuju otežani uslovi za vožnju zbog mokrih kolovoza, odrona, mogućih nanosa zemlje usled bujičnih voda, magle po kotlinama i jakih udara vetra.

Zbog povremenih pljuskova tokom popodnevnih sati, a u pojedinim krajevima i obilnijih padavina, gume teže prijanjaju za asfalt, zbog čega se vozačima savetuje da izbegavaju naglo kočenje i brzinu prilagode vidljivosti i stanju kolovoza.

Dodatno upozorenje uputili su i "Putevi Srbije", apelujući na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, jer se tokom večeri na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i Beograda, očekuju olujni i orkanski udari zapadnog i severozapadnog vetra, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vozačima se preporučuje korišćenje zimskih pneumatika i savetuje da bez odgovarajuće zimske opreme ne kreću na put, da poštuju ograničenja brzine i vožnju prilagode uslovima na putu.

AMSS podseća i da su u toku radovi na nekoliko deonica puteva:

Na deonici petlja Pećinci – petlja Šimanovci, u smeru ka Beogradu, radovi traju do 27. novembra;

Na putu Preljina – Takovo, u smeru ka Beogradu, radovi su najavljeni do 21. novembra;

Izmenjen režim saobraćaja na snazi je do 15. decembra na državnom putu I B reda broj 19, na deonici Kuzmin – Sremska Rača, zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Postavljena je signalizacija koja upozorava na spajanje sporednog puta sa državnim putem i suženje kolovoza.

Nadležni apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, prate postavljenu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja kako bi sačuvali svoju bezbednost i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

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