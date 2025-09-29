"NAŠI PRECI SU DALI ŽIVOTE ZA NAŠU SLOBODU I ZA SLOBODU SRBIJE": Građani na skupu protiv blokada poslali jake poruke (VIDEO)
VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.
- Došla sam da podržim ovaj veličanstveni skup, da podržim predsednika Aleksandra Vučića. Da podržim našeg predsednika Skupštine grada Nikolu Gašića i sve njegove saradnike. Za mir, za stabilnost, za prosperitet, da ova deca napreduju, da idu u školu, da ne strahujemo više od nikoga i ničega - rekla je sugrađanka.
- Došao sam, kao i svi, da protestujemo protiv blokadera, protiv blokade Srbije, protiv blokade normalnog života. Znate, i svi građani znaju, naši preci su dali živote za našu slobodu i za slobodu Srbije
- Došli smo da podržimo predsednika Aleksandra Vučića. Njega treba podržati za ovo što radi za Srbiju i gradi. Mi smo protiv blokade, želimo da radimo i gradimo, a ne da rušimo.
