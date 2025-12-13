Društvo

ČAK 157 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U 24 ČASA! MUP skreće pažnju na rizik na putevima

V.N.

13. 12. 2025. u 12:43

U PRETHODNA 24 časa, na teritoriji Beograda dogodilo se čak 157 saobraćajnih nezgoda - najveći registrovani broj u jednom danu. U ovim nezgodama teško su povređene 2 osobe, a lakše 21 osoba.

Foto: N. Živanović

Nepovoljni vremenski uslovi, pojačan intenzitet saobraćaja, kao i veliki broj slava i korporativnih proslava dodatno povećavaju rizik na putevima.

⚠️ Poseban apel vozačima:

👉 Obratite maksimalnu pažnju na pešake, naročito na pešačkim prelazima
👉 Prilagodite brzinu uslovima na putu
👉 Poštujte saobraćajnu signalizaciju i pravila prvenstva

Pešaci - budite vidljivi i oprezni.
Vozači - usporite i ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola. 

Na putu nisi sam. Nikad.

