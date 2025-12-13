ČAK 157 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U 24 ČASA! MUP skreće pažnju na rizik na putevima
U PRETHODNA 24 časa, na teritoriji Beograda dogodilo se čak 157 saobraćajnih nezgoda - najveći registrovani broj u jednom danu. U ovim nezgodama teško su povređene 2 osobe, a lakše 21 osoba.
Nepovoljni vremenski uslovi, pojačan intenzitet saobraćaja, kao i veliki broj slava i korporativnih proslava dodatno povećavaju rizik na putevima.
⚠️ Poseban apel vozačima:
👉 Prilagodite brzinu uslovima na putu
👉 Poštujte saobraćajnu signalizaciju i pravila prvenstva
Pešaci - budite vidljivi i oprezni.
Vozači - usporite i ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola.
Na putu nisi sam. Nikad.
