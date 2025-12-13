"DETE JE REKLO DA GA TATA NE TUČE, POVUKLO IZJAVU, ALI ONI NE PRIHVATAJU" Potresna ispovest oca porodice kojoj su u Austriji oduzeta deca
SEDAM meseci traje borba jedne srpske porodice u Austriji da vrati svoju decu koja su, kako tvrde roditelji, bez dokaza i obaveštenja oduzeta i smeštena pod starateljstvo grada Beča.
U ispovesti za Nacionalni dnevnik televizije "Pink" otac je govorio o uslovima u kojima se deca nalaze, ozbiljnim posledicama po njihovo zdravlje i bezuspešnim pokušajima da institucije preispitaju ovaj slučaj.
- Bojim se da su oni nama tu našu lepu decu oduzeli i namenili nekome na usvajanje - mišljenje je oca.
Sedam meseci traje agonija oca i njegove supruge. Otac kaže da su njegova deca smeštena u strogo kontrolisani objekat koji, kako navodi, više liči na zatvor nego na Dečiji dom.
- Deca su stalno bolesna, ne idu u školu, ne idu u obdanište, meni je zabranjen sastanak sa njima, ja ih nisam sedam meseci video, mama može da ih vidi jednom nedeljno, i to pod prismotrom, sve da priča isključivo nemački sa njima, i ne sme da im da nikakve poklone - kaže otac.
Cela priča počinje 7. maja kada je dete u školi reklo da ga roditelji tuku, da je ljut na njih jer su mu po kazni oduzeli telefon. Bez dodatne provere, deca su hitno oduzeta porodici.
- Moje dete je reklo, naravno, tata mene ne tuče, ja sam se šalio. Odmah, treći, četvrti dan je povuklo izjavu, ali oni to nisu hteli da prihvate - tvrdi otac.
Oni kažu da ih posebno plaši to što od trenutka odvajanja deca pokazuju znake teške emocionalne traume, jedno dete pati od neurodermatitisa, bolesti koja se često razvija na psihičkoj osnovi.
- Onda sam otišao tamo i onda mi je tamo socijalna službenica rekla "žalite se na mene?! decu nećete videti do punoletstva".
Porodica se 22. jula obratila gradskim vlastima Beča uključujući i kancelariju gradonačelnika i njegovog zamenika tražeći nezavisnu proveru slučaja.
- Međutim, nikada ni jedan odgovor nisam dobio - kaže otac.
Ovaj slučaj, prema njihovim navodima, nije usamljen jer samo njihov advokat kažu zastupa više od desetak srpske dece.
- Mi trenutno imamo u Austriji 13 hiljada dece koja žive kod nebioloških roditelja - napominje otac.
Otac dečaka i devojčice, poznati biznismen i humanitarac srpskog porekla apeluje na institucije da čuju za njihov problem i pomognu im da decu vrate u roditeljski dom iz kojeg nikada nije ni trebalo da budu odvedena.
"Vratite detinjstvo onima koji ga upravo gube", mole zabrinuti roditelji.
