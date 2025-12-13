STIŽU NAM VEDRI I SUNČANI DANI: Večeras i sutra magla i kiša, a evo kada dolazi do potpunog preokreta
JOŠ sutra maglovito, tmurno i hladno, a od ponedeljka stabilno vreme povremeno sa sunčanim interalima i ponovo malo toplije.
Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), tokom večeri i noći u većem delu zemlje magla ili niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), a pretežno vedro vreme će se zadržati samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini.
U nedelju (14.12.) u većem delu magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), osim u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, gde će biti pretežno sunčano. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, a na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 2 °S, a najviša dnevna od 3 °S u maglovitim oblastima do 10 °S na istok.
Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti i sunčanih perioda. Produžava se stabilno i toplo vreme za ovo doba godine, a samo se u sredu (17.12.) očekuje prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom.
