Društvo

STIŽU NAM VEDRI I SUNČANI DANI: Večeras i sutra magla i kiša, a evo kada dolazi do potpunog preokreta

Ana Đokić

13. 12. 2025. u 18:55

JOŠ sutra maglovito, tmurno i hladno, a od ponedeljka stabilno vreme povremeno sa sunčanim interalima i ponovo malo toplije.

СТИЖУ НАМ ВЕДРИ И СУНЧАНИ ДАНИ: Вечерас и сутра магла и киша, а ево када долази до потпуног преокрета

Foto: D.B.

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), tokom večeri i noći u većem delu zemlje magla ili niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), a pretežno vedro vreme će se zadržati samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini.

U nedelju (14.12.) u većem delu magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), osim u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, gde će biti pretežno sunčano. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, a na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 2 °S, a najviša dnevna od 3 °S u maglovitim oblastima do 10 °S na istok.


Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti i sunčanih perioda. Produžava se stabilno i toplo vreme za ovo doba godine, a samo se u sredu (17.12.) očekuje prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom.

BONUS VIDEO:

Nevreme praćeno kišom i jakim udarima vetra u Smederevu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANA VOLELA TENISERA? Španski mediji brujali o njihovoj romansi - možda bi kraj njega bila srećnija

ANA VOLELA TENISERA? Španski mediji brujali o njihovoj romansi - možda bi kraj njega bila srećnija