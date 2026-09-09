TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog
Crna Gora

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TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog

U VIŠEM državnom tužilaštvu u Bijelom Polju formiran je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija po krivičnoj prijavi NVO ''Crnogorski forum'', koja tvrdi da je tokom besede 8. avgusta ove godine u Gornjem Zaostru kod Berana, mitropolit počinio krivična dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i krivično delo rasna i druga diskriminacija.

09. 09. 2026. u 18:45

ZBOG SUMNJIVIH NABAVKI STRUJE ZA KAP: Podneta krivična prijava protiv Đukanovića, Lukšića i Deripaske
Crna Gora

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ZBOG SUMNJIVIH NABAVKI STRUJE ZA KAP: Podneta krivična prijava protiv Đukanovića, Lukšića i Deripaske

KOMPANIJA "Montenegro Bonus", preko ovlašćenog Advokatskog društva Iustitia i advokata Vladana Bojića, podnela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), javlja RTCG.

08. 09. 2026. u 22:30

KUKALA TI MAJKA, KOGA SI VOZIO, ZOVI ODMAH POLICIJU! Objavljeni novi detalji bekstva ubice iz Danilovgrada (FOTO)
Crna Gora

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"KUKALA TI MAJKA, KOGA SI VOZIO, ZOVI ODMAH POLICIJU!" Objavljeni novi detalji bekstva ubice iz Danilovgrada (FOTO)

NA strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu pre dva dana ubijeni su zaposleni Petar Globarević (24), Momir Radonjić (67) i Nemanja Kapor (20). Za ovo trostruko ubistvo osumnjičen je ruski državljanin Mihail Nikolaevič Šabunjin (30). Osumnjičeni je nakon zločina pokušao da nestane tragom koji je vodio od Danilovgrada do Herceg Novog - preko trafike, autobusa i taksija.

02. 09. 2026. u 13:00

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