SIMOVIĆU IZREČENA KAZNA ZBOG HOTELSKIH RAČUNA: Bivši crnogorski ministar poljoprivrede osuđen na šest meseci kućnog pritvora
BIVŠI ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na šest meseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
10. 09. 2026. u 22:31
VATRENA STIHIJA NEDALEKO OD OSTROGA: Vatrogasci dežuraju, manastir za sada nije ugrožen
NIKŠIĆKIM vatrogascima nešto iza 20 sati prijavljen je požar u neposrednoj blizini Manastira Ostrog, potvrdio je TV Vijesti Goran Tripković iz Službe zaštite i spasavanja.
10. 09. 2026. u 22:07
PUSTIO KOSU I BRKOVE DA ZAVARA TRAG: Danilu DŽ. (22) koji se tereti za pokušaj likvidacije Ognjena Kažanegre u Budvi, određen pritvor (VIDEO)
SRPSKOM državljaninu Danilu Dž. (22), Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa nedozvoljenim držanjem, ali i falsifikovanjem isprava.
10. 09. 2026. u 18:31
DRŽAVA PLAĆALA DERIPASKIN DUG: Milo Đukanović, ruski oligarh i još četiri osobe osumnjičeni za kriminal
KOMPANIJA "Montenegro bonus" podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, ruskog oligarha Olega Deripaske i još četiri osobe zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje.
10. 09. 2026. u 07:00
STAVIO METAK U CEV I KRENUO NA OGNJENA: Novi detalji hapšenja Danila DŽ. (22), osumnjičenog za pokušaj ubistva u Budvi
DRŽAVLjANIN Srbije, Beograđanin Danilo Dž. (22), koji je u utorak uhapšen u Budvi zbog sumnje da je u jednom kafiću pokušao da ubije Ognjena Kažanegru, po navodima policije "bezbednosno interesantnu osobu", tereti se i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za falsifikovanje isprave.
09. 09. 2026. u 20:08
TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog
U VIŠEM državnom tužilaštvu u Bijelom Polju formiran je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija po krivičnoj prijavi NVO ''Crnogorski forum'', koja tvrdi da je tokom besede 8. avgusta ove godine u Gornjem Zaostru kod Berana, mitropolit počinio krivična dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i krivično delo rasna i druga diskriminacija.
09. 09. 2026. u 18:45
ZBOG SUMNJIVIH NABAVKI STRUJE ZA KAP: Podneta krivična prijava protiv Đukanovića, Lukšića i Deripaske
KOMPANIJA "Montenegro Bonus", preko ovlašćenog Advokatskog društva Iustitia i advokata Vladana Bojića, podnela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), javlja RTCG.
08. 09. 2026. u 22:30
PRIKIN UBICA PAO, DOK SE SPREMAO DA PUCA U KAŽANEGRU? U Budvi uhapšen Danilo DŽ. iz Kule, trebalo da "prenese poruku" škaljarcu
CRNOGORSKA policija uhapsila je Danila Dž. (22) iz Kule, koji se sumnjiči da se danas u jednom lokalu na primorju spremao da ubije Budvanina Ognjena Kažanegru.
08. 09. 2026. u 20:47
METODIJE NIJE ŠIRIO MRŽNJU: Epilog krivičnih prijava protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog
VIŠE državno tužilaštvo u Bijelom Polju odbacilo je krivične prijave nekoliko ''nevladinih organizacija'', protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, ocenivši da u njegovim prošlogodišnjim govorima nema elemenata krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje.
08. 09. 2026. u 20:33
INICIJATIVA ZA SMENU MANDIĆA: Potpisom podržalo 35 poslanika, zakazana vanredna sednica
TRIDESET pet poslanika crnogorskog parlamenta, traže da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsednika Skupštine Andrije Mandića.
08. 09. 2026. u 18:17
SLIKU MRTVOG RUSA DALI MEDENICI? Dvojica crnogorskih policajaca uhapšena zbog fotografije trostrukog ubice Mihaila Šabunjina (30)
NEKOLIKO dana nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu i policijske potere koja je završena smrću osumnjičenog Rusa Mihaila Šabunjina, dvojica crnogorskih policajaca uhapšena su zbog sumnje da su napravila i prosledila fotografiju sa mesta na kojem je ruski državljanin počinio samoubistvo.
07. 09. 2026. u 23:57
MEDOJEVIĆ ZA HAPŠENJE POLITIČARA: Zmijsko leglo korupcije jedino može da okonča SDT
BIVŠI poslanik Nebojša Medojević, poručio je da raskid ugovora i vraćanje stanja na plaži u Baošićima u prvobitno stanje ne predstavljaju problem, već da se, kako tvrdi, iza cele priče krije mnogo ozbiljniji problem.
06. 09. 2026. u 22:26
"U CRNOJ GORI ŽIVI ČISTI SRPSKI NAROD" Ovako je govorio Novak Kilibarda, a onda je promenio svoje stavove
PROFESOR crnogorskog Univerziteta dr Novak Kilibarda, književnik i nekadašnji lider Narodne stranke umro je u 90. godini u Podgorici 2023. godine.
06. 09. 2026. u 18:22
STRAZBUR FILIJALA ERVINA IBRAHIMOVIĆA: Kćerka ministra spoljnih poslova Crne Gore u misiji pri Savetu Evrope
PONOVO se u javnosti i medijima pominje porodica Ervina Ibrahimovića, potpredsednika Vlade Crne Gore i šefa crnogorske diplomatije, u fokusu zaposlenja članova familije.
05. 09. 2026. u 06:45
KNEŽEVIĆ UDARIO OSINJE GNEZDO U CRNOJ GORI: Smena Mandića je zapravo rasprava – da li je Mladić heroj ili zločinac
LIDER Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je da ta partija ne bi nikad podržala bilo kakvu inicijativu za smenu Andrije Mandića sa mesta predsednika Skupštine Crne Gore, ali da nije siguran bi Nova srpska demokratija (NSD) reagovala isto kada bi njegova pozicija bila u pitanju.
04. 09. 2026. u 22:39
OPLJAČKANO VRATITI DRŽAVI: Skupština Crne Gore usvojila ustavne izmene i Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom
POSLANICI Skupštine Crne Gore su nakon višesatne rasprave, izglasali izmene Ustava kojima se predsedniku i članovima Vlade ukida imunitet za krivična dela protiv službene dužnosti. Izjašnjavanju nisu prisustvovali poslanici DNP Milana Kneževića.
04. 09. 2026. u 20:03
VLADIKA DVA PUTA SASLUŠAN: Mitropolit Metodije danas u tužilaštvu i policiji
MITROPOLIT budimljansko-nikšićki Metodije danas je dva puta saslušavan u Beranama, sedištu Eparhije budimljansko-nikšićke, na čijem čelu se nalazi. Oba puta zbog "slučaja Gornje Zaostro", ali po novoj krivičnoj prijavi.
04. 09. 2026. u 18:36
OD STOLARA DO EGZEKUTORA SA DVA PIŠTOLJA: Policija istražuje Šabunjinove objave na društvenim mrežama, inspektori ostali u šoku
NA PRVI pogled, život Mihaila Nikolajeviča Šabunjina nije ukazivao na to da je u pitanju čovek koji bi mogao da izvede trostruko ubistvo na način na koji se to dogodilo 31. avgusta na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu.
04. 09. 2026. u 07:48
KNEŽEVIĆ RASKRINKAO APSURD U CRNOJ GORI: Još će nam određivati koju pesmu smemo da naručimo
POSLANIK DNP Milan Knežević primetio je danas da Skupština Crne Gore menja Ustav u ovoj sezoni češće nego što neke gospođe menjaju kupaće kostime, pa upitao može li parlament šefa Delegacije EU Johana Satlera da pošalje malo na godišnji odmor koji bi mu on platio.
03. 09. 2026. u 18:52
ŠTA KRIJE PROŠLOST ŠABUNJINA? Proveravaju se kontakti, kretanje i vojna obuka ubice
CRNOGORSKI istražitelji zatražili su podatke od međunarodnih partnera o vezama ruskog državljanina Mihaila Nikolajeviča Šabunjina sa osobama koje su učestvovale u ratnim operacijama u Ukrajini, kako bi utvrdili motiv zločina koji je počinio 31. avgusta, kada je na strelištu „Češka zbrojovka“ u Danilovgradu usmrtio trojicu zaposlenih.
03. 09. 2026. u 10:26
PSIHOLOŠKI PROFIL UBICE IZ DANILOGRADA: Policija pokušava da sklopi mozaik o Šabunjinu, muči ih ovo pitanje (FOTO)
NAKON trostrukog ubistva u Crnoj Gori, istražitelji Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) u saradnji sa međunarodnim partnerima, pokušavaju da sklope mozaik ko je osumnjičeni Mihail Nikolaevič Šabunjin (30).
03. 09. 2026. u 08:06
POREZNICI ZATVORILI 64 OBJEKTA: Manje kontrola, više kazni koje su premašile 2,5 miliona evra
U 2.918 kontrola širom Crne Gore poreski inspektori utvrdili su 525 nepravilnosti, izrekli su kazne od 2,58 miliona evra, dok je privremena zabrana rada određena za 64 poreska obveznika.
02. 09. 2026. u 14:05
"KUKALA TI MAJKA, KOGA SI VOZIO, ZOVI ODMAH POLICIJU!" Objavljeni novi detalji bekstva ubice iz Danilovgrada (FOTO)
NA strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu pre dva dana ubijeni su zaposleni Petar Globarević (24), Momir Radonjić (67) i Nemanja Kapor (20). Za ovo trostruko ubistvo osumnjičen je ruski državljanin Mihail Nikolaevič Šabunjin (30). Osumnjičeni je nakon zločina pokušao da nestane tragom koji je vodio od Danilovgrada do Herceg Novog - preko trafike, autobusa i taksija.
02. 09. 2026. u 13:00
PIO RAKIJU SA MEŠTANIMA, PA NAPRAVIO MASAKR: Poznato šta je Šabunjin radio pre krvavog pira - Evo ko su nevini ljudi koje je ubio
MIHAIL Šabunjin, ruski državljanin (30), osumnjičen je da je 31. avgusta 2026. na strelištu "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenih - Petra Globarevića (24), Nemanju Kapora (20) i Momira Radonjića (67), uoči zločina je pio rakiju i ručao sa meštanima i izletnicima na danilovgradskoj plaži Gaz.
02. 09. 2026. u 11:53