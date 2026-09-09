DRŽAVLjANIN Srbije, Beograđanin Danilo Dž. (22), koji je u utorak uhapšen u Budvi zbog sumnje da je u jednom kafiću pokušao da ubije Ognjena Kažanegru, po navodima policije "bezbednosno interesantnu osobu", tereti se i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za falsifikovanje isprave.