OD STOLARA DO EGZEKUTORA SA DVA PIŠTOLJA: Policija istražuje Šabunjinove objave na društvenim mrežama, inspektori ostali u šoku

NA PRVI pogled, život Mihaila Nikolajeviča Šabunjina nije ukazivao na to da je u pitanju čovek koji bi mogao da izvede trostruko ubistvo na način na koji se to dogodilo 31. avgusta na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu.

Foto: Uprava policije Crne gore

Ruski državljanin, koji je prema pisanju tamošnjih medija radio u prodavnici sportske opreme, bavio se sportom, putovao i tokom boravka u Crnoj Gori izrađivao predmete od drveta i tražio posao, danas je u centru istrage koja pokušava da odgovori na jedno od ključnih pitanja - gde je i od koga naučio da rukuje oružjem kao profesionalac?

Način na koji je Šabunjin izveo zločin otvorio je sumnju istražitelja da njegovo iskustvo sa vatrenim oružjem možda nije bilo uobičajeno za prosečnog posetioca strelišta.

Prema snimcima nadzornih kamera, Šabunjin je tokom napada koristio dva pištolja istovremeno, kretao se brzo i reagovao bez vidljivog oklevanja. Upravo zbog toga proverava se da li je prethodno prošao vojnu, policijsku ili neku drugu specijalizovanu obuku.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je bio vojnik, da je prošao specijalnu obuku ili da je učestvovao u ratnim operacijama.

Sumnjivi kontakti i putovanja

Istražitelji sada pokušavaju da sastave njegovu biografiju i rekonstruišu kretanje tokom meseci koji su prethodili zločinu.

Posebno su zanimljivi njegovi kontakti sa ruskim državljanima, kao i eventualne veze sa osobama koje su učestvovale u borbama u Ukrajini. Crnogorske službe zbog toga su zatražile podatke od međunarodnih partnera.

Pažnju istražitelja privukla su i njegova učestala putovanja.

Šabunjin je u Crnu Goru prvi put ušao 7. jula 2026. godine, navodno autobusom iz Srbije preko Dobrakova. Samo do 12. jula granicu je prešao čak osam puta, putujući između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Jermenski portal Sledstvie.info objavio je da je Šabunjin prešao rusku granicu sa Abhazijom desetine puta u posljednjih nekoliko godina. Proverava se da li su ta putovanja bila slučajna i turistička ili su imala veze sa ljudima iz njegovog kontaktnog kruga.

Od stolara do egzekutora sa dva pištolja

Prema informacijama iz ruskih i regionalnih medija, Šabunjin je u Crnoj Gori tražio posao i izrađivao predmete od drveta.

Bavio se planinskim trčanjem, skijanjem, pešačenjem, biciklizmom i surfovanjem, a navodno je voleo i putovanja.

Na društvenim mrežama objavljivao je snimke svojih aktivnosti, između ostalog i video-zapise nastale dronom.

Ništa od toga, međutim, samo po sebi ne objašnjava kako je čovek koji je spolja delovao kao avanturista i povremeni radnik uspeo da izvede napad koji je šokirao Crnu Goru.

Kako je objavila Antena M pozivajući se na izvod iz Federalne službe sudskih izvršitelja Rusije, Šabunjin je u Rusiji imao najmanje dva duga, ukupno oko 500.000 rubalja, približno 5.000 evra, što za uslove u Rusiji, naročito u regionima poput Perma, predstavlja ozbiljan novac, ekvivalentan višemesečnoj ili čak godišnjoj prosečnoj plati.

Odgovor bi mogao da se nalazi upravo u delu njegove biografije koji istražitelji tek pokušavaju da rasvetle.

Foto: Umrli.me

Da li je iza svega postojala obuka?

Upravo to sada pokušavaju da utvrde crnogorski istražitelji.

Njegovo rukovanje oružjem, istovremena upotreba dva pištolja, brzina reakcije i način kretanja otvorili su pitanje da li je iza njegovog naizgled običnog života postojao deo biografije o kojem se do sada malo znalo.

Proveravaju se njegovi telefoni, kontakti, finansije, putovanja i veze sa osobama iz Rusije i regiona.

Od čoveka koji je u Crnoj Gori izrađivao predmete od drveta i tražio posao do osumnjičenog koji je za nekoliko minuta izveo trostruko ubistvo - istražitelji sada pokušavaju da pronađu kariku koja nedostaje.

Poslednji dani pre krvoprolića

Dan pre zločina Šabunjin je proveo na reci Zeti sa nekoliko mladića. Kada se rastao od njih, ostavio im je broj telefona i otišao sa crnim rancem.

Samo dan kasnije isti ti mladići prepoznali su ga na fotografijama iz vesti o potrazi za osumnjičenim za trostruko ubistvo i obavestili policiju.

Šabunjin je tog dana došao na strelište "Češka zbrojevka" u selu Strahinjići, gde je, prema dosadašnjim informacijama, ubio trojicu zaposlenih - Nemanju Kapora (20), Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67).

Nakon toga ukrao je oružje i municiju, kao i automobil jedne od žrtava, i pobegao. Ključni trag policiji je dao i taksista koji ga je prevezao ka Herceg Novom. Šabunjin mu je kao zalog ostavio pasoš i telefon, obećavajući da će vožnju platiti kasnije. Vozač je o tome obavestio policiju.

Potraga je trajala do ranih jutarnjih sati, kada je Šabunjin lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom. Tokom policijske akcije počinio je samoubistvo. Policija je tokom uviđaja pronašla arsenal oružjakoje je, kako prve informacije ukazuju, Šabunjin ukrao iz strelišta, preneo je Blic.

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