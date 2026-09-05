STRAZBUR FILIJALA ERVINA IBRAHIMOVIĆA: Kćerka ministra spoljnih poslova Crne Gore u misiji pri Savetu Evrope
PONOVO se u javnosti i medijima pominje porodica Ervina Ibrahimovića, potpredsednika Vlade Crne Gore i šefa crnogorske diplomatije, u fokusu zaposlenja članova familije.
Tako je juče procurilo da je njegova kćerka Aldina Ibrahimović, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savetu Evrope.
Ovu informaciju potvrdili su u resornom ministarstvu, dodajući da je rešenje o njenom upućivanju u misiju u Strazburu doneto u kontekstu preuzimanja predsedavanja Crne Gore Komitetom ministara Saveta Evrope koje počinje u novembru, zbog čega su aktivnosti resora dodatno pojačane. Međutim, ostala je nepoznanica na osnovu kojeg postupka je Aldina angažovana, i da li je prethodno sproveden javni konkurs.
Ostavka?
AKO Ibrahimović ima bar malo političkog obraza i kapaciteta, nakon ovog skandala ne treba mu resorna inspekcija niti bilo kakav komentar. Njegov jedini moralni i politički izlaz jeste da se samokatapultira iz ministarske fotelje i podnese neopozivu ostavku - smatra Tomić.
Još ranije brojne reakcije i optužbe za nepotizam izazvala su zaposlenja Ervinove supruge, kćerke i brata.
Profesor Spasoje Tomić kaže da Ervin u svojim javnim nastupima maše evropskim načelima dok je realnost drugačija - onu koja pripada feudalnim vremenima.
- Angažovanje kćerke Aldine Ibrahimović u Strazburu predstavlja klasični udžbenički primer nepotizma i sukoba interesa. Postavlja se pitanje za Ibrahimovića - da li je Strazbur diplomatsko predstavništvo države Crne Gore ili porodična filijala Bošnjačke stranke - kaže Tomić.
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