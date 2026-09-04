VLADIKA DVA PUTA SASLUŠAN: Mitropolit Metodije danas u tužilaštvu i policiji

MITROPOLIT budimljansko-nikšićki Metodije danas je dva puta saslušavan u Beranama, sedištu Eparhije budimljansko-nikšićke, na čijem čelu se nalazi. Oba puta zbog "slučaja Gornje Zaostro", ali po novoj krivičnoj prijavi.

Foto: Eparhija

Na saslušanju u Osnovnom sudu u Beranama, pred predsednicom krivičnog veća Dubravkom Popović Osmanović, mitropolit se pojavio u predmetu koji se vodi protiv Vujadina Dobrašinovića, iz Gornjeg Zaostra kod Berana, "zbog nedozvoljenog podizanja spomen-obeležja" četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću lane, na posedu čiji je jedan od vlasnika Dobrašinović. Spomenik je uklonjen sa imanja i odnet u konak manastira Đurđevi stupovi, odakle je potom nestao.

Tužilaštvo tvrdi da je spomenik postavljen uprkos zakonskoj zabrani podizanja znamenja ratnim zločincima, za šta je Đurišić proglašen.

- Mitropolit je svedočio u svojstvu građanina. Kazao je da na dan kada je postavljen spomenik na postament nije bio u Gornjem Zaostru, ali je sutradan služio svečanu liturgiju, a potom i osveštao spomenik - objasnio je za "Novosti" pravni zastupnik Dobrašinovića, advokat iz Berana Nikola Čukić.

Pre davanja iskaza u sudu, mitropolit Metodije je saslušan u Odeljenju bezbednosti Berane. Takođe zbog Gornjeg Zaostra, ali "novog slučaja" - NVO "Crnogorski forum" podneo je Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv njega zbog sumnje da je izazivao i raspirivao versku mržnju i netrpeljivost. Mitropolit se odazvao pozivu policije i dao izjavu, saznaju "Novosti".

Mitropolit je 8. avgusta ove godine, na praznik Svete prepodobnomučenice Paraskeve, služio liturgiju povodom hramovne slave crkve u Gornjem Zaostru. Uz molitveno prisustvo vernika beranskog kraja, mitropolit je obavio i čin osvećenja zvona za hram u Gonjem Zaostru. Po završetku službe, obavljen je i pomen vojskovođama i vojnicima i ratnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Pre svečanosti, Gornje Zaostro je bilo blokirano jakim snagama policije, koje je na početku besede mitropolit pozdravio, ali su pojedinci i u tom pozdravu našli razlog za podnošenje nove krivične prijave.