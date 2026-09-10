Peciva i pite

FRANCUSKE KROFNE: Mekane, mirisne i neodoljive

Milena Tomasevic

10. 09. 2026. u 07:00

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Danas vam donosimo recept za jednu pravu malu zavisnost – francuske krofne, poznate kao les bunj (Les bugnes). Pržene, mirisne i bogato uvaljane u šećer u prahu, neodoljive su već na prvi zalogaj.

ФРАНЦУСКЕ КРОФНЕ: Мекане, мирисне и неодољиве

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1/3 kašičice soli
  • 3 jaja
  • 130 gr otopljenog maslaca
  • 1 šolja toplog mleka
  • 3 čepa ruma
  • 2 kašičice vanile
  • narendana kora 1 neprskanog limuna
  • narendana kora 1 pomorandže
  • sok od 1 pomorandže
  • ulje za prženje
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema

Od svih sastojaka umesite testo i ostavite ga da odstoji oko sat vremena. Testo zatim razvucite na debljinu od oko jednog centimetra i isecite na trake dugačke približno sedam centimetara. Pržite ih nekoliko minuta u dobro zagrejanom ulju, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Izvadite ih i ocedite na kuhinjskom papiru, a zatim još tople dobro uvaljajte u šećer u prahu.

I uživajte u ovom malom zalogaju Francuske!

Prijatno!

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