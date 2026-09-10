FRANCUSKE KROFNE: Mekane, mirisne i neodoljive
Danas vam donosimo recept za jednu pravu malu zavisnost – francuske krofne, poznate kao les bunj (Les bugnes). Pržene, mirisne i bogato uvaljane u šećer u prahu, neodoljive su već na prvi zalogaj.
Sastojci
- 500 gr glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1/3 kašičice soli
- 3 jaja
- 130 gr otopljenog maslaca
- 1 šolja toplog mleka
- 3 čepa ruma
- 2 kašičice vanile
- narendana kora 1 neprskanog limuna
- narendana kora 1 pomorandže
- sok od 1 pomorandže
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema
Od svih sastojaka umesite testo i ostavite ga da odstoji oko sat vremena. Testo zatim razvucite na debljinu od oko jednog centimetra i isecite na trake dugačke približno sedam centimetara. Pržite ih nekoliko minuta u dobro zagrejanom ulju, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Izvadite ih i ocedite na kuhinjskom papiru, a zatim još tople dobro uvaljajte u šećer u prahu.
I uživajte u ovom malom zalogaju Francuske!
Prijatno!
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