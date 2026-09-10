Rodžerova kletva! Od Federera niko nije ovo uspeo na US openu
Švajcarski teniser Rodžer Federer uspeo je da odbrani titulu na US openu 2008. godine a nakon njega to nikome nije pošlo za rukom.
Švajcarac je 2008. osvojio petu uzastopnu titulu u Njujorku, interesantno i – poslednju.
Naredne sezone ga je u finalu savladao Huan Martin del Potro.
Posle Rodžera, 10 različitih igrača je osvajalo titule ali niko nije uspeo da dve godine za redom podigne pehar na poslednjem grend slemu u sezoni. Najbliži je bio Novak Đoković koji je dvaput u karijeri igrao finale US opena nakon što je prethodne sezone osvojio titulu, međutim, nije uspeo.
Preporučujemo
CEO BEOGRAD GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je trener Crvene zvezde uradio nakon treninga!
10. 09. 2026. u 06:11
OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Dik Advokat ostaje selektor i na pragu devete deceniji života
09. 09. 2026. u 23:55
Amerika na nogama: Koko Gof savladala Ruskinju, usred Njujorka za polufinale Ju-Es opena
09. 09. 2026. u 23:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)