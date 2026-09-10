Rodžerova kletva! Od Federera niko nije ovo uspeo na US openu

Švajcarski teniser Rodžer Federer uspeo je da odbrani titulu na US openu 2008. godine a nakon njega to nikome nije pošlo za rukom.

ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Švajcarac je 2008. osvojio petu uzastopnu titulu u Njujorku, interesantno i – poslednju.

Naredne sezone ga je u finalu savladao Huan Martin del Potro.

Posle Rodžera, 10 različitih igrača je osvajalo titule ali niko nije uspeo da dve godine za redom podigne pehar na poslednjem grend slemu u sezoni. Najbliži je bio Novak Đoković koji je dvaput u karijeri igrao finale US opena nakon što je prethodne sezone osvojio titulu, međutim, nije uspeo.

🤯😭 THE STREAK CONTINUES! No man has defended the US Open singles title since Roger Federer in *2008* 👇 2008: Federer ☑️ 2009: Federer ❌ 2010: del Potro ❌ 2011: Nadal ❌ 2012: Djokovic ❌ 2013: Murray ❌ 2014: Nadal ❌ 2015: Cilic ❌ 2016: Djokovic ❌ 2017: Wawrinka ❌ 2018: Nadal ❌ 2019: Djokovic ❌ 2020: Nadal ❌ 2021: Thiem ❌ 2022: Medvedev ❌ 2023: Alcaraz ❌ 2024: Djokovic ❌ 2025: Sinner ❌ 2026: Alcaraz ❌ — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 9, 2026