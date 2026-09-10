Tenis

Rodžerova kletva! Od Federera niko nije ovo uspeo na US openu

Filip Milošević

10. 09. 2026. u 13:50

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Švajcarski teniser Rodžer Federer uspeo je da odbrani titulu na US openu 2008. godine a nakon njega to nikome nije pošlo za rukom.

Роџерова клетва! Од Федерера нико није ово успео на УС опену

ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Švajcarac je 2008. osvojio petu uzastopnu titulu u Njujorku, interesantno i – poslednju.

Naredne sezone ga je u finalu savladao Huan Martin del Potro.

Posle Rodžera, 10 različitih igrača je osvajalo titule ali niko nije uspeo da dve godine za redom podigne pehar na poslednjem grend slemu u sezoni. Najbliži je bio Novak Đoković koji je dvaput u karijeri igrao finale US opena nakon što je prethodne sezone osvojio titulu, međutim, nije uspeo.

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