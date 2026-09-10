Crna Gora

PUSTIO KOSU I BRKOVE DA ZAVARA TRAG: Danilu DŽ. (22) koji se tereti za pokušaj likvidacije Ognjena Kažanegre u Budvi, određen pritvor (VIDEO)

С. Ђ.

10. 09. 2026. u 18:31

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SRPSKOM državljaninu Danilu Dž. (22), Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa nedozvoljenim držanjem, ali i falsifikovanjem isprava.

ПУСТИО КОСУ И БРКОВЕ ДА ЗАВАРА ТРАГ: Данилу Џ. (22) који се терети за покушај ликвидације Огњена Кажанегре у Будви, одређен притвор (ВИДЕО)

Foto Foto MUP CG/Privatna arhiva

On se tereti da je nameravao da ubije Budvanina Ognjena Kažanegru u jednom kafiću na primorju, ali ga je ovaj Budvanin sam savladao pre nego što je stigao da zapuca u njega.

Inače, Beograđanina Danila Dž. potražuje i srpska policija, zbog sumnje da je, 29. juna, nakon ubistva Darka Veskovića Prike u Kumodražu, motorom odvezao osumnjičenog za likvidaciju Nikolasa K. (25) iz Kule. Prilikom hapšenja u Budvi, kod njega je nađen pištolj sa metkom u cevi i lična karta na drugo ime.

Na snimku, koji se danas pojavio na portalima, vidi se kako ga petorica policajaca izvode iz marice sa lisicama na rukama i uvode u zgradu Tužilaštva, primetno je da je Danilo Dž. pustio brkove i kosu, a upućeni kažu da je to, najverovatnije, uradio kako ne bi ličio na sebe sa fotografije koju je crnogorska policija ranije objavila tragajući za njim zbog drugog krivičnog dela.

- Odmah se posumnjalo da su Nikolas K. i Danilo Dž., nakon ubistva Veskovića, ilegalno prešli u Crnu Goru, a u toj državi su nekoliko dana posle zločina u Kumodražu uhapšena trojica muškaraca zbog sumnje da su im pružala logističku podršku tokom bega i skrivanja - podseća naš izvor. 

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