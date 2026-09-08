PRIKIN UBICA PAO, DOK SE SPREMAO DA PUCA U KAŽANEGRU? U Budvi uhapšen Danilo DŽ. iz Kule, trebalo da "prenese poruku" škaljarcu

CRNOGORSKA policija uhapsila je Danila Dž. (22) iz Kule, koji se sumnjiči da se danas u jednom lokalu na primorju spremao da ubije Budvanina Ognjena Kažanegru.

Foto Privatna arhiva/Foto MUP CG

Napad je sprečio sam Kažanegra kada je uočio, a potom savladao i razoružao mladića, koji je ušao u lokal sa repetiranim pištoljem i namerom da ga likvidira.

Medijima je nezvanično u Upravi policije rečeno da su identifikovali napadača kao Danila Dž., ali da moraju da sačekaju rezultate međunarodnih provera preko kanala Interpola kako bi sa sigurnošću utvrdili identitet osumnjičenog. Jer, reč je o mladiću koji se potražuje od 22. juna ove godine zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Darka Veskovića zvanog Prika, u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Poslednjeg dana juna, Uprava policije je saopštila da zbog ubistva Veskovića, potražuju njega i Nikolasa K. iz Kule zbog sumnje da se kriju u Crnoj Gori, a tada su dostavili medijima i fotografije uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje.

Uhapšena trojica Rožajaca POSLEDNjEG dana juna, crnogorska policija je saopštila da su uhapšeni Rožajci Enes N. (45), Haris M. (26) i Aldin M. (34) i jedan Rus, zbog sumnje da su nakon ubistva Veskovića u Beogradu, omogućili osumnjičenima za tu likvidaciju ilegalan ulazak u Crnu Goru i obezbedili im logističku podršku za njihovo bekstvo i skrivanje.

Kažanegra je danas, prema nezvaničnim informacijama, primetio sumnjivog mladića kada je ušao u lokal i odmah krenuo ka njemu. Skočio je na njega, oborio ga na pod i onemogućio ga da iz džepa izvadi pištolj, za koga se kasnije utvrdilo da je bio repetiran.

Osumnjičeni je, navodno, u telefonu imao sliku Ognjena i njegovog rođenog brata Mladena i poruku da im prenese "pozdrav sa Vračara". U lokalu je bilo nekoliko prijatelja sa kojima je sedeo Kažanegra, koji je, inače, prošlog leta bio na ležaljci pored Marka Ljubiše Kana, kada je pokušana likvidacija tog Budvanina.

Foto Foto MUP CG/Privatna arhiva POTRAGA Danilo Dž.

Crnogorska policija je saopštila da su osumnjičenog "prethodno savladali i zadržali građani za koje se sumnja da su bili meta napada", nakon čega je o svemu obavešten MUP.

- Policijski službenici su kod ovog lica pronašli pištolj, nakon čega je doveden u službene prostorije. U toku je prikupljanje obaveštenja i preduzimanje drugih mera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru - navodi se u saopštenju.