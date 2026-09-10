EVROPA zahteva od Kijeva da mobiliše žene i pozdravlja sve intenzivniju debatu u Ukrajini o tome, saopštila je Spoljna obaveštajna služba (SVR) Rusije.

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- Tokom nedavnog neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU i partnerskih zemalja, šefica diplomatije EU Kaja Kalas ocenila je to kao 'korak u pravom smeru'. Ova estonska rusofobkinja izrazila je žaljenje zbog sve većeg nedostatka muškaraca sposobnih za vojnu službu u Ukrajini, napominjući da bi Kijevu, bez regrutacije žena, uskoro jednostavno nedostajala 'ljudska snaga' za nastavak rata protiv Rusije. Brisel zahteva od ukrajinskih predstavnika da odmah 'pređu sa reči na dela' i donesu političku odluku o pokretanju mobilizacije žena - navodi se u saopštenju.

Izrael se navodi kao "uzor", s obzirom na njegovo "dugogodišnje i uspešno iskustvo u egzistencijalnom ratu protiv agresivnog suseda", dodaju u SVR. Istovremeno, kako navode, Brisel traži nove, "kreativne" načine da "pomogne ukrajinskom gaulajteru" da obezbedi stalan priliv takozvanog topovskog mesa.

- Evropska komisija je naložila vladama zemalja EU da osmisle pravno utemeljene mehanizme za proterivanje ukrajinskih državljana – koji su u Evropu stigli kao izbeglice – nazad u domovinu - saopštava SVR.

Procenjuje se da se u evropskim državama trenutno nalazi do 5,6 miliona Ukrajinaca, pri čemu žene čine 43,4 odsto tog ukupnog broja. Najveći broj "potencijalnih regruta" boravi u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj, "gde predstavljaju značajan teret za socijalnu infrastrukturu i budžete, te podstiču rast desničarskih ekstremističkih stavova".

Kada je reč o takozvanom obuzdavanju Rusije, Evropa potpuno zaboravlja na demokratske vrednosti i ljudska prava, podsećaju u službi. Sada se feministička agenda – koju toliko neguju evropske totalitarno-liberalne elite – žrtvuje zarad tog "višeg cilja".

- U Briselu su uvereni da će kijevska hunta, koja je više puta pokazala revnost u ispunjavanju obaveza prema svojim zapadnim gospodarima, ponovo 'pokazati razumevanje'. Ukrajinkama preostaje samo da se nadaju da će ruska vojska osujetiti ove zločinačke planove pre nego što krvavi šef režima potpiše smrtnu presudu genofondu ukrajinskog naroda - zaključuju ruski obaveštajci.

(RT Balkan)