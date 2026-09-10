Politika

BLOKADERI NA PRVOM PREDIZBORNOM SKUPU PREDSTAVILI SVOJ PROGRAM: Zapalićemo sve koji nisu sa nama

В.Н.

10. 09. 2026. u 19:41

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BLOKADERI su jasno izneli svoj plan i program - svako ko nije sa njima biće zapaljen.

БЛОКАДЕРИ НА ПРВОМ ПРЕДИЗБОРНОМ СКУПУ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЈ ПРОГРАМ: Запалићемо све који нису са нама

Jutjub printskrin

Čovek koji poziva na ubistva, a u kojeg se blokaderi kunu, Jovo Bakić, izneo je jasno plan i program blokadera, kako u govorima, tako i u gostovanjima.

Flambiranje, prženje, dinstanje, ma štagod... to su samo neke od imenica kojima se "profesor" Bakić koristi, a što nailazi na odobravanje kod većine blokadera.

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