BLOKADERI NA PRVOM PREDIZBORNOM SKUPU PREDSTAVILI SVOJ PROGRAM: Zapalićemo sve koji nisu sa nama
BLOKADERI su jasno izneli svoj plan i program - svako ko nije sa njima biće zapaljen.
Čovek koji poziva na ubistva, a u kojeg se blokaderi kunu, Jovo Bakić, izneo je jasno plan i program blokadera, kako u govorima, tako i u gostovanjima.
Flambiranje, prženje, dinstanje, ma štagod... to su samo neke od imenica kojima se "profesor" Bakić koristi, a što nailazi na odobravanje kod većine blokadera.
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