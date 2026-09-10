BLOKADERI NA PRVOM PREDIZBORNOM SKUPU PREDSTAVILI SVOJ PROGRAM: Zapalićemo sve koji nisu sa nama

BLOKADERI su jasno izneli svoj plan i program - svako ko nije sa njima biće zapaljen.

Jutjub printskrin

Čovek koji poziva na ubistva, a u kojeg se blokaderi kunu, Jovo Bakić, izneo je jasno plan i program blokadera, kako u govorima, tako i u gostovanjima.

Flambiranje, prženje, dinstanje, ma štagod... to su samo neke od imenica kojima se "profesor" Bakić koristi, a što nailazi na odobravanje kod većine blokadera.