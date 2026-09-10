PAKAO U 3.34 UJUTRU! Istorijska sramota na US openu, legenda nije mogla više da ćuti

Najkasniji završetak meča u 145 godina dugoj istoriji US Opena ponovo je pokrenuo oštru debatu o rasporedu i trajanju mečeva na grend slem turnirima.

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Nakon što su Karlos Alkaras i Ben Šelton završili svoj maratonski duel u 3.34 ujutru u sredu, legendarna Martina Navratilova i brojni stručnjaci javno su alarmirali organizatore, poručujući da je trenutna situacija postala neodrživa.

Amerikanac i Španac odigrali su iscrpljujući meč koji je trajao čatiri sata i 28 minuta. Problem je, međutim, nastao mnogo pre poslednjeg poena – njihov duel počeo je tek posle 23 časa.

Ovo nije izolovan slučaj; legendarna Venus Vilijams je svoj meč prvog kola protiv Sofije Kenin započela tek posle ponoći, spustivši zavesu na taj susret nešto posle dva sata ujutru.

Kasni završeci u Njujorku nisu novost. Sam Alkaras je 2022. godine protiv Janika Sinera igrao do 2.50 posle ponoći, što je do sada bio rekord turnira. Ipak, ove godine granica je pomerena na štetu igrača i navijača. Čak četiri meča su završena posle dva sata ujutru, dok je u nekoliko navrata igra trajala duboko u noć, nakon jedan sat posle ponoći.

- Ovo nije okej i nije normalno. Ni u jednom drugom sportu meč ne može da počne ili u 11 ujutru ili u 11 uveče. Na istom događaju... - oštra je bila Navratilova.



Ona smatra da su organizatori došli do tačke kada su promene neophodne i predlaže da se večernji program na centralnom stadionu ograniči na samo jedan meč singla i jedan duel u dublu.

Nekadašnji britanski teniser i sadašnji analitičar Tim Henman deli zabrinutost, ali nudi kompromisno rešenje. Svestan da su večernje sesije zaštitni znak Njujorka i važan ekonomski stub turnira, Henman predlaže uvođenje „zaštićenog vremena“.

Prema njegovom modelu, ukoliko drugi meč večernjeg programa ne može da počne do 21.30 ili 22 časa, organizatori bi morali po automatizmu da ga prebače na drugi slobodan teren.

Pritisak na čelnike grend slemova raste iz dana u dan. Dok tenis postaje fizički sve zahtevniji, tradicionalni formati i profitabilni televizijski termini očigledno su se sukobili sa biološkim satom i zdravljem samih aktera na terenu. Na potezu su organizatori velikih turnira.