Politika

VUČIĆ SE OBRATIO NA SAMITU U PARIZU: Verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru

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10. 09. 2026. u 12:53

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na sesiji „Budući svemir za svet koji se brzo menja“ na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu.

ВУЧИЋ СЕ ОБРАТИО НА САМИТУ У ПАРИЗУ: Верујем да можемо да преузмемо важнију улогу у европском свемирском сектору

Instagram printskrin

Deo obraćanja podeljen je putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Svemir ne pripada samo velikim zemljama, niti samo najveće države mogu da imaju korist od razvoja ovog sektora. Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti i dublje praktično uključivanje u evropski svemirski ekosistem, kroz saradnju sa Francuskom, a vremenom i strukturisan odnos sa Evropskom svemirskom agencijom.

Evropa želi da bude snažan svemirski centar između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, a kao manja zemlja spremni smo da damo svoj doprinos većim evropskim državama. Moramo više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast.

Ovaj samit bio je izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru. Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu na pozivu i velikom gostoprimstvu u Parizu", poručio je Vučić.

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