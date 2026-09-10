VUČIĆ SE OBRATIO NA SAMITU U PARIZU: Verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na sesiji „Budući svemir za svet koji se brzo menja“ na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu.
Deo obraćanja podeljen je putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:
"Svemir ne pripada samo velikim zemljama, niti samo najveće države mogu da imaju korist od razvoja ovog sektora. Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti i dublje praktično uključivanje u evropski svemirski ekosistem, kroz saradnju sa Francuskom, a vremenom i strukturisan odnos sa Evropskom svemirskom agencijom.
Evropa želi da bude snažan svemirski centar između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, a kao manja zemlja spremni smo da damo svoj doprinos većim evropskim državama. Moramo više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast.
Ovaj samit bio je izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru. Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu na pozivu i velikom gostoprimstvu u Parizu", poručio je Vučić.
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