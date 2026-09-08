METODIJE NIJE ŠIRIO MRŽNJU: Epilog krivičnih prijava protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog

VIŠE državno tužilaštvo u Bijelom Polju odbacilo je krivične prijave nekoliko ''nevladinih organizacija'', protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija, ocenivši da u njegovim prošlogodišnjim govorima nema elemenata krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje.

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- Nakon ocene prikupljenih dokaza doneto je rešenje kojim je odbačena krivična prijava - saopšteno je iz tog tužilaštva povodom krivične prijave podnete protiv mitropolita Metodija nakon parastosa borcima Prve i Druge durmitorske četničke brigade, održanom u manastiru Podmalinsko sedmog juna prošle godine i žrtvama komunističkog terora.

-U vezi događaja u mestu Gornje Zaostro, opština Berane, protiv Lj. O. (Ljubiša Ostojić, svetovno ime mitropolita Metodija) formiran je predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Na osnovu prikupljenih dokaza u fazi izviđaja ocenjeno je da u radnjama Lj. O. nema elemenata navedenog krivičnog dela, o čemu je doneto rešenje kojim je protiv Lj. O. odbačena krivična prijava - saopšteno je iz Višeg državnog tužiulaštva u Bijelom Polju.

Međutim, ovo tužilaštvo je poslalo policiji u Beranama naredbu da saslušaju mitropolita zbog besede u Gornjem Zaostru, izrečene pre mesec dana takođe u Gornjem Zaostru.

Krivičnu prijavu je podnela NVO Crnogorski forum.