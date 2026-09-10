Politika

Tika Stanić nam je pre 5 godina poručio da će nas danas lagati!

В. Н.

10. 09. 2026. u 20:24

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GLUMAC blokader Tihomir Tika Stanić pre samo pet godina je odbijao i samu pomisao da "stane na binu" i drži govore ili se bavi politikom.

Тика Станић нам је пре 5 година поручио да ће нас данас лагати!

Foto: printskrin Balkaninfo

*Da li biste sutra eventualno podržali nekog ili, ne znam da li biste opet usudili da uđete u takvu vrstu…?

Ne, ne, ne nemam ja… Nije to pitanje straha, nego gubljenja vremena. Ja nemam vremena da stojim na bilo kojoj bini i da slušam bilo koji govor i da se bavim, ili da ja držim bilo kakav govor...

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