Tika Stanić nam je pre 5 godina poručio da će nas danas lagati!

GLUMAC blokader Tihomir Tika Stanić pre samo pet godina je odbijao i samu pomisao da "stane na binu" i drži govore ili se bavi politikom.

Foto: printskrin Balkaninfo

*Da li biste sutra eventualno podržali nekog ili, ne znam da li biste opet usudili da uđete u takvu vrstu…?

Ne, ne, ne nemam ja… Nije to pitanje straha, nego gubljenja vremena. Ja nemam vremena da stojim na bilo kojoj bini i da slušam bilo koji govor i da se bavim, ili da ja držim bilo kakav govor...