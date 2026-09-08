ZBOG SUMNJIVIH NABAVKI STRUJE ZA KAP: Podneta krivična prijava protiv Đukanovića, Lukšića i Deripaske

KOMPANIJA "Montenegro Bonus", preko ovlašćenog Advokatskog društva Iustitia i advokata Vladana Bojića, podnela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), javlja RTCG.

Foto: AP Photo/Risto Božović

U prijavi se navodi da je "sumnjivom finansijskom šemom iz 2012. godine državni budžet oštećen za desetine miliona evra radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama".

U krivičnoj prijavi, u koju je Portal RTCG imao uvid, navodi se da je "Montenegro Bonus" bio prinuđen da preuzme ulogu posrednika i plaća struju koju je KAP trošio, a nikada nije nadoknadio, čime je, svesno ugrožena državna imovina.

Prijava obuhvata optužbe za zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama.

Krivičnom prijavom su obuhvaćeni Milo Đukanović, predsednik Vlade Crne Gore od 4. decembra 2012. godine, pod čijim je rukovodstvom Vlada vršila osnivačka i upravljačka ovlašćenja nad "Montenegro Bonusom" i regulisala odnose između KAP-a, "Montenegro Bonusa" i EPCG-a.

Zatim Oleg Deripaska, državljanin Ruske Federacije, koji je kroz vlasničku i upravljačku strukturu faktički i pravno kontrolisao Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP) u relevantnom periodu.

Krivičnom prijvom obuhvaćen je i Igor Lukšić koji je bio predsednik Vlade Crne Gore u periodu tokom 2012. godine, kada je uspostavljen mehanizam snabdevanja KAP-a preko "Montenegro Bonusa", kao i Vladimir Kavarić, tadašnji ministar ekonomije u Vladi Crne Gore, Aleksandar Kašćelan, tadašnji izvršni direktor kompanije "Montenegro Bonus" d.o.o. Cetinje, koji je kao zakonski zastupnik neposredno učestvovao u prihvatanju i sprovođenju ugovornog modela i preuzimanju višemilionskih obaveza i Srđan Kovačević, tadašnji predsednik Odbora direktora "Elektroprivrede Crne Gore" (EPCG) AD Nikšić.

Pored njih, prijava obuhvata i druga, za sada NN lica - visoke javne funkcionere, službena i odgovorna lica u Vladi Crne Gore, nadležnim ministarstvima, "Montenegro Bonusu", EPCG-u, KAP-u, CGES-u, regulatornoj agenciji za energetiku i drugim organima i preduzećima, čiji će se identitet i pojedinačne radnje utvrditi tokom izviđaja, navodi RTCG.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari