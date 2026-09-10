Fudbal

Ispred Jamala i Mbapea: Bivši fudbaler Partizana najbolji napadač Evrope

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 09. 2026. u 22:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Zanimljive vesti stižu iz sveta fudbala.

Испред Јамала и Мбапеа: Бивши фудбалер Партизана најбољи нападач Европе

FOTO: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Jedan od svojevremeno najvećih bisera iz omladinske škole Partizana, Samed Baždar blista van granica Srbije. 

Baždar je za prvi tim debitovao  sa svega 17 godina.

U crno-belom dresu postepeno je dobijao sve veću ulogu, a najbolju sezonu imao je 2023/24, kada je na 31 utakmici postigao osam golova. Ukupno je za Partizan odigrao 74 meča i postigao 12 pogodaka.

Potom je prodat u Saragosu, a potom je pozajmljen Jagjeloniji početkom 2026. godine. 

Ove godine u transferu vrednom 1,5 miliona evra stigao je u redove belgijskog Sent Trojdena, ali i pored činjenice da nije standardni član najboljih 11, svaki minut na terenu koristi maksimalno. 

Baždar je u prva dva meča elitnog ranga belgijskog fudbala na terenu proveo ukupno 146 minuta tokom kojih je čak četiri puta uspevao da pronađe put do mreže protivnika, tako da je zabeležio statistički podatak koji je neverovatan. 

Nekadašji fudbaler Partizana postiže pogotke na svakih 36 minuta što je efikasnost kojom ne mogu da se pohvale ni najbolji svetski golgeteri.

Dovoljno je napomenuti da Lamin Jamal trese protivničke mreže na svakih 83 minuta, dok Kilijan Mbape to čini na 90 minuta fudbalske igre.

Samed Baždar će ove godine imati priliku da se prdstavi i evrospkim ljubiteljim fudbala. Sent Trojden je učesnik UEFA Lige konferencije gde će odmerii snagu sa Iberijom, Midtilandom, Branom, splitskim Hajdukom, Ajaksom i Luganom.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?

Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?