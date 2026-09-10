Ispred Jamala i Mbapea: Bivši fudbaler Partizana najbolji napadač Evrope
Zanimljive vesti stižu iz sveta fudbala.
Jedan od svojevremeno najvećih bisera iz omladinske škole Partizana, Samed Baždar blista van granica Srbije.
Baždar je za prvi tim debitovao sa svega 17 godina.
U crno-belom dresu postepeno je dobijao sve veću ulogu, a najbolju sezonu imao je 2023/24, kada je na 31 utakmici postigao osam golova. Ukupno je za Partizan odigrao 74 meča i postigao 12 pogodaka.
Potom je prodat u Saragosu, a potom je pozajmljen Jagjeloniji početkom 2026. godine.
Ove godine u transferu vrednom 1,5 miliona evra stigao je u redove belgijskog Sent Trojdena, ali i pored činjenice da nije standardni član najboljih 11, svaki minut na terenu koristi maksimalno.
Baždar je u prva dva meča elitnog ranga belgijskog fudbala na terenu proveo ukupno 146 minuta tokom kojih je čak četiri puta uspevao da pronađe put do mreže protivnika, tako da je zabeležio statistički podatak koji je neverovatan.
Nekadašji fudbaler Partizana postiže pogotke na svakih 36 minuta što je efikasnost kojom ne mogu da se pohvale ni najbolji svetski golgeteri.
Dovoljno je napomenuti da Lamin Jamal trese protivničke mreže na svakih 83 minuta, dok Kilijan Mbape to čini na 90 minuta fudbalske igre.
Samed Baždar će ove godine imati priliku da se prdstavi i evrospkim ljubiteljim fudbala. Sent Trojden je učesnik UEFA Lige konferencije gde će odmerii snagu sa Iberijom, Midtilandom, Branom, splitskim Hajdukom, Ajaksom i Luganom.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"Zadovoljan sam": Ovo je Albert Rijera poručio nakon remija Zvezde u Surdulici
10. 09. 2026. u 20:59
Kiks blede Zvezde u Surdulici! Radnik odoleo šampionu Srbije
10. 09. 2026. u 20:52
Liga šampiona: PSV razočarao navijače, Fenerbačhe i Roma "raspalili" Istanbul
10. 09. 2026. u 20:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije, javlja Sport klub.
10. 09. 2026. u 16:09
Komentari (0)