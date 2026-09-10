Tenis

KAKAV UDAR NA SABALENKU: Ona je za mene mrtva

M.M.

10. 09. 2026. u 11:33

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Ne može da joj zaboravi neke stvari...

КАКАВ УДАР НА САБАЛЕНКУ: Она је за мене мртва

Foto: Instagram/arynasabalenka

Poznati američki medijski mogul i osnivač popularnog portala "Barstul Sports", Dejv Portnoj, žestoko je napao najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku, poručivši javno da je Beloruskinja "za njega mrtva".

Portnoj, koji je poznat po kontroverznim izjavama i bez dlake na jeziku, objavio je video na društvenoj mreži "Iks" u kojem je otkrio pozadinu njihovog nekadašnjeg prijateljstva, koje je u međuvremenu preraslo u otvoreno neprijateljstvo.

Kako tvrdi, on je bio među prvima koji su verovali u Sabalenku i pružali joj podršku, čak i pre nego što je postala svetski broj jedan.

Kladio sam se na tenis nekoliko puta, bio sam veliki Sabalenkin fan. Ona me je lično pozvala da sedim u njenoj loži na US Openu protiv Koko Gof, pre nego što je iko, dođavola, uopšte znao ko je ona. Posle toga sam je pitao da snimimo recenziju pice, na šta je rekla: "Da, naravno, da". A onda je ušla u visoko društvo Holivuda preko Dejvida Grutmana i samo me 'otkačila'. Tako da – od tada je ona za mene mrtva – rekao je vidno razočarani Amerikanac.

Sabalenka se poslednjih godina znatno približila Grutmanu, čuvenom ugostitelju i vlasniku noćnog kluba "LIV", te je postala redovan gost na prestižnim žurkama džet-seta u Majamiju.

Dok se u javnosti podigla bura zbog Dejvovih reči, Sabalenka je fokusirana isključivo na teren. Beloruskinja je u četvrtfinalu savladala Lindu Noskovu i u polufinalu njujorškog Grend slema igraće protiv Amerikanke Džesike Pegule.

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