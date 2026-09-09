TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog
U VIŠEM državnom tužilaštvu u Bijelom Polju formiran je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija po krivičnoj prijavi NVO ''Crnogorski forum'', koja tvrdi da je tokom besede 8. avgusta ove godine u Gornjem Zaostru kod Berana, mitropolit počinio krivična dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i krivično delo rasna i druga diskriminacija.
Izviđaj u ovom predmetu je već počeo, a mitropolit Metodije se odazvao pozivu policije u Beranama i dao izjavu na zahtev tužilaštva.
Mitropolit Metodije je na praznik Svete prepodobnomučenice Paraskeve, služio liturgiju povodom hramovna slava crkve u Gornjem Zaostru kod Berana, a po o završetku službe obavljen je i pomen vojskovođama i vojnicima i ratnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini.
ODBAČENO
Pre dva dana iz Višeg državnog tužilaštva saopšteno je da su protiv mitropolita Metodija odbačene dve krivične prijave, zbog istog dela. Jedna od njih je bila podnesena zbog besede u Gornjem Zaostru 8. avgusta prošle godine, a druga zbog besede u manastiuru Podmalinsko.
Krivičnom prijavom se tvrdi da je mitropolit Metodije javnom besedom pred okupljenim građanima podsticao versku i nacionalnu netrpeljivost i vršio istorijski revizionizam. Tvrdi se da je korišćenjem termina ''Turci'' za pripadnike partizanskog pokreta i tvrdnjom da se srpski narod ''iz ropstva vadi'' stigmatizovao sugrađane islamske veroispovijesti i bošnjačke i muslimanske nacionalnosti, stvarajući, kako navode, predstavu o manjinskim narodima kao o vekovnom neprijatelju.
Podnosioci prijave tvrde da je mitropolit Pavla Đurišića, koji je svojevremeno imao štab u Gornjem Zaostru, kao i pripadnike njegovog pokreta nazvao velikim junacima i vojvodama, uz tvrdnje ocenjujući da se na taj način veličaju formacije odgovorne za masovne zločine nad civilnim stanovništvom na severu Crne Gore i u Sandžaku tokom Drugog svetskog rata.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)