TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog

U VIŠEM državnom tužilaštvu u Bijelom Polju formiran je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija po krivičnoj prijavi NVO ''Crnogorski forum'', koja tvrdi da je tokom besede 8. avgusta ove godine u Gornjem Zaostru kod Berana, mitropolit počinio krivična dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i krivično delo rasna i druga diskriminacija.

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Izviđaj u ovom predmetu je već počeo, a mitropolit Metodije se odazvao pozivu policije u Beranama i dao izjavu na zahtev tužilaštva.

Mitropolit Metodije je na praznik Svete prepodobnomučenice Paraskeve, služio liturgiju povodom hramovna slava crkve u Gornjem Zaostru kod Berana, a po o završetku službe obavljen je i pomen vojskovođama i vojnicima i ratnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini.

ODBAČENO Pre dva dana iz Višeg državnog tužilaštva saopšteno je da su protiv mitropolita Metodija odbačene dve krivične prijave, zbog istog dela. Jedna od njih je bila podnesena zbog besede u Gornjem Zaostru 8. avgusta prošle godine, a druga zbog besede u manastiuru Podmalinsko.

Krivičnom prijavom se tvrdi da je mitropolit Metodije javnom besedom pred okupljenim građanima podsticao versku i nacionalnu netrpeljivost i vršio istorijski revizionizam. Tvrdi se da je korišćenjem termina ''Turci'' za pripadnike partizanskog pokreta i tvrdnjom da se srpski narod ''iz ropstva vadi'' stigmatizovao sugrađane islamske veroispovijesti i bošnjačke i muslimanske nacionalnosti, stvarajući, kako navode, predstavu o manjinskim narodima kao o vekovnom neprijatelju.

Podnosioci prijave tvrde da je mitropolit Pavla Đurišića, koji je svojevremeno imao štab u Gornjem Zaostru, kao i pripadnike njegovog pokreta nazvao velikim junacima i vojvodama, uz tvrdnje ocenjujući da se na taj način veličaju formacije odgovorne za masovne zločine nad civilnim stanovništvom na severu Crne Gore i u Sandžaku tokom Drugog svetskog rata.