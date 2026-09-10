DRUGE BILATERALE SU TRAJALE 15 MINUTA, MOJA SAT I 20 Vučić posle sastanka sa Makronom: Predsednik poslao važne poruke

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Pariza.

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Vučić govori nakon večere koju je za šefove država i vlada Međunarodnog samita o svemiru organizovao predsednik Francuske Emanuel Makron i nakon sastanka sa francuskim kolegom koji je trajao oko sat i dvadeset minuta.

- Razgovarali o bilateralnim odnosima, učvrstili partnerstvo, dogovorili dalju saradnju o svim sferama društvenog života. Razgovarali o evropskom putu Srbije, o svim problemima, o dijalogu sa Prištinom - počeo je Vučić.

O svemirskom programu

- Radimo Kopernikus, Artemis, imamo sporazume sa Evropljanima. Radimo sa Kinezima i Rusima. Amerikanci su broj jedan, Kinezi su drugi. Imamo odlične odnose sa Francuskom, koja je ne samo važna, rekao bih, jedan od najvažnihih činilaca u svetu. Zahvalan sam predsedniku Makronu na tome. Video sam i naučio večeras mnogo drugih stvari koje ću umeti da upotrebim u budućnosti. Da vidimo kako ćemo da koristimo satelite, kako će Francuzi da povećavaju domet svojih raketa... dobra je vest da smo ovde. Bile su sve svetske kompanije, ne računajući Ilona Maska ili nekih drugih iz SAD - istako je Vučić.

O odnosu Srbije i Francuske

- Druge bilaterale su trajale 15 minuta, moja sat i 20. Išli smo da pozdravimo Brižit. Mislim da nas očekuju velike stvari u budućnosti, velika saradnja Francuske i Srbije - istakao je predsednik.

O blokaderima i Dejanu Bodirogi

- Ja našim političkim protivnicima želim sve najvolje, stručnost i znanje je moć. Ne želim da verujem da će da kandiuju nestručne kadrove. Verujem da ćemo čuti njihove programe i planove, jer dosad nismo čuli. Po pitanju generala Mladića, o odnosu prema Kini, hoćete li uvoditi sanckije Rusiji - rekao je predsednik, pa dodao: "Ne delim ljude po školi, već po sposobnostima, nivo suštinskog obrazovanja je mnogo niži od formalnog".

Ko želi fotelju...

- Uvek sam govorio istinu, kada ljudi žele fotelju, nemaju ciljeve i ideje. Celo veče sanjam, ne jedem ništa, pijem zero kolu, dobiću cirozu jetre... valjda mi je to lakše da mislim snažnije. Sanja, velike snove, o poljoprivredi o satelitima, o pžarima, kako da intervenišemo bolje. Kad im je jedini san da se dočepaju fotelje, kad ne znaju šta će pa napadaju onoga koji radi. Ja da o njima govorim tako loše i ružno kao oni o meni, ja ne mogu. Neka ljudi glasaju za njih. Iste večeri ću reći tša nas čeka. Neka ljudi dobro odmere i neka razmisle i pre nego što potraže sreću na drugoj strani, neka dobro provere da li im je toliko loše - kaže Vučić.

Država nije igračka

- Rušite kuće političkih protivnika, ispadne još gore, svaka politička odluka se skupo plaća. Ne možete da se pravite da ste naivni i da niste krivi. Država nije igračka, politika nije igra. Nekim momcima sam zamerio koje poznajem: "Glasali smo za Belog..." Lakše bi mi bilo da ste glasali za Sašu Jankovića, nego za njega, iako mislim da je šarmantan. To nije šala - rekao je predsednik.

O uništenom školstvu

- Ne čitam gluposti, svi ljudi znaju ko je urušio Petu i "Jovinu" gimnaziju. Oni čije je cilj bio politička fotelja, a ne blagodet njihove dece. Kad misle da preko dece ostvaruju političke ciljeve, onda smo u problemu. Moj mali sin ne treba da zna ništa o politici, ima devet godina, ali mora da uči matematiku, srpski, engleski, francuski, kineski, sve što hoćete. Ako neće da uči, tata će da se naljuti na njega, pa neće da ga vodi na jednu utakmicu. A ne da uništavate obrazovne profile, da uništavate sveske jer na njima piše Ekspo. Ništa me nije zabolelo kao to. Te gluposti uglavnom ne čitam. Svi znaju ko je za to kriv, ko je kriv za svinjce po našim fakultetima, zbog pada na Šangajskoj listi, to su oni koji govore o stručnosti i o znanju. Uništili su sve ono što su gradili svi građani naše zemlje - kaže on.

JEDNA OPCIJA - UJEDINjENA SRBIJA-ALEKSANDAR VUČIĆ

- Da, svi koji nisu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić, glasaće protiv nas. Glas za bilo koga drugog je glas za blokadere - zaključio je predsednik Vučić.