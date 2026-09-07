Crna Gora

SLIKU MRTVOG RUSA DALI MEDENICI? Dvojica crnogorskih policajaca uhapšena zbog fotografije trostrukog ubice Mihaila Šabunjina (30)

С. Ђ.

07. 09. 2026. u 23:57

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NEKOLIKO dana nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu i policijske potere koja je završena smrću osumnjičenog Rusa Mihaila Šabunjina, dvojica crnogorskih policajaca uhapšena su zbog sumnje da su napravila i prosledila fotografiju sa mesta na kojem je ruski državljanin počinio samoubistvo.

СЛИКУ МРТВОГ РУСА ДАЛИ МЕДЕНИЦИ? Двојица црногорских полицајаца ухапшена због фотографије троструког убице Михаила Шабуњина (30)

Foto Printskrin

Policajac Nikola D. iz Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sumnjiči se da je fotografisao telo Šabunjina, a potom fotografiju poslao kolegi Nikoli V. iz Odeljenja bezbednosti Kotor. Obojica su uhapšena, a tužilaštvo im stavlja na teret zloupotrebu službenog položaja u sticaju sa težim oblikom krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Prema saopštenju ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, istraga je pokrenuta nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta događaja u naselju Topla, gde je obavljen uviđaj nakon Šabunjinove smrti. Fotografiju tela, samo nekoliko dana nakon trostrukog ubistva na telegram-kanalu objavio je odbegli Miloš Medenica, koji je nepravoznažno osuđen na deset godina robije zbog više krivičnih dela. Nakon toga je pokrenuta istraga o tome kako je i od koga "procurila" slika.

Službenici Odeljenja za unutrašnju kontrolu policije, kako je pojasnio Šaranović, zajedno sa kolegama iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i Nikšić, a u saradnji sa državnim tužiocem, preduzeli su niz mera i radnji kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti događaja. Nakon prikupljenih obaveštenja i materijalnih dokaza, Nikola D. i Nikola V. su uhapšeni i privedeni postupajućem državnom tužiocu, navodi se u saopštenju.

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