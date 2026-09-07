SLIKU MRTVOG RUSA DALI MEDENICI? Dvojica crnogorskih policajaca uhapšena zbog fotografije trostrukog ubice Mihaila Šabunjina (30)

NEKOLIKO dana nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu i policijske potere koja je završena smrću osumnjičenog Rusa Mihaila Šabunjina, dvojica crnogorskih policajaca uhapšena su zbog sumnje da su napravila i prosledila fotografiju sa mesta na kojem je ruski državljanin počinio samoubistvo.

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Policajac Nikola D. iz Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sumnjiči se da je fotografisao telo Šabunjina, a potom fotografiju poslao kolegi Nikoli V. iz Odeljenja bezbednosti Kotor. Obojica su uhapšena, a tužilaštvo im stavlja na teret zloupotrebu službenog položaja u sticaju sa težim oblikom krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Prema saopštenju ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, istraga je pokrenuta nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta događaja u naselju Topla, gde je obavljen uviđaj nakon Šabunjinove smrti. Fotografiju tela, samo nekoliko dana nakon trostrukog ubistva na telegram-kanalu objavio je odbegli Miloš Medenica, koji je nepravoznažno osuđen na deset godina robije zbog više krivičnih dela. Nakon toga je pokrenuta istraga o tome kako je i od koga "procurila" slika.

Službenici Odeljenja za unutrašnju kontrolu policije, kako je pojasnio Šaranović, zajedno sa kolegama iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i Nikšić, a u saradnji sa državnim tužiocem, preduzeli su niz mera i radnji kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti događaja. Nakon prikupljenih obaveštenja i materijalnih dokaza, Nikola D. i Nikola V. su uhapšeni i privedeni postupajućem državnom tužiocu, navodi se u saopštenju.