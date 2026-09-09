STAVIO METAK U CEV I KRENUO NA OGNJENA: Novi detalji hapšenja Danila DŽ. (22), osumnjičenog za pokušaj ubistva u Budvi

DRŽAVLjANIN Srbije, Beograđanin Danilo Dž. (22), koji je u utorak uhapšen u Budvi zbog sumnje da je u jednom kafiću pokušao da ubije Ognjena Kažanegru, po navodima policije "bezbednosno interesantnu osobu", tereti se i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za falsifikovanje isprave.

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Njegovo hapšenje dobija dodatnu težinu, jer je reč o osobi koju je beogradska policija potraživala zbog sumnje da je 22. juna odvezla sa mesta zločina Nikolasa K. (25) iz Kule, osumnjičenog da je tog dana u Kumodražu usmrtio Darka Veskovića Priku.

Prema navodima Uprave policije, mladić iz Beograda je 8. septembra oko 12.30 došao u jedan ugostiteljski objekat u Budvi, navodno sa namerom da pištoljem usmrti Kažanegru, koji ga je sam sprečio u toj nameri i savladao, nakon čega je pozvana policija.

Po dolasku na lice mesta, policajci Odseka bezbednosti Budva preuzeli su osumnjičenog i kod njega našli pištolj "smit i veson" kalibra devet milimetara. Oružje je, prema saopštenju policije, bilo sa metkom u cevi i još 12 metaka u okviru.

Tri puta bio na meti OGNjEN Kažanegra je ranijih godina više puta bio na meti napada, a označavaju ga kao osobu blisku "škaljarskom klanu". Prvi put su, kako prenose crnogorski mediji, pokušali da ga likvidiraju 23. jula 2014. godine, i to dva puta za to veče, a sledeći put je preživeo pucnjavu kada se u avgustu 2025. godine na meti našao njegov prijatelj Marko Ljubiša Kan, na bazenu hotela u Pržnu, dok su bili na ležaljkama.

U torbici koju je imao kod sebe nađena su i dokumenta, među kojima i lična karta na drugo ime, navodno izdata u drugoj državi, za koju je naknadno utvrđeno da je falsifikovana. Zbog toga se Danilu Dž., osim sumnje na teško ubistvo u pokušaju, na teret stavljaju i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanja isprave.

O slučaju se izjasnio i državni tužilac u Podgorici, koji je ocenio da u postupcima osumnjičenog postoje elementi navedenih krivičnih dela i naložio da bude priveden. Istraga bi trebalo da utvrdi šta je bio motiv njegovog dolaska, da li je imao pomagače i kako je, uprkos međunarodnoj poternici, dospeo u Crnu Goru.

Crnogorski mediji su preneli da su u telefonu uhapšenog Danila Dž., navodno, nađene fotografije Ognjena Kažanegre i njegovog rođenog brata Mladena, uz poruku da im prenese "pozdrave sa Vračara", pa se ispituje da li su obojica bila na meti.