Crna Gora

STAVIO METAK U CEV I KRENUO NA OGNJENA: Novi detalji hapšenja Danila DŽ. (22), osumnjičenog za pokušaj ubistva u Budvi

С. Ђокић

09. 09. 2026. u 20:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRŽAVLjANIN Srbije, Beograđanin Danilo Dž. (22), koji je u utorak uhapšen u Budvi zbog sumnje da je u jednom kafiću pokušao da ubije Ognjena Kažanegru, po navodima policije "bezbednosno interesantnu osobu", tereti se i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za falsifikovanje isprave.

СТАВИО МЕТАК У ЦЕВ И КРЕНУО НА ОГЊЕНА: Нови детаљи хапшења Данила Џ. (22), осумњиченог за покушај убиства у Будви

Foto Foto MUP CG/Privatna arhiva

Njegovo hapšenje dobija dodatnu težinu, jer je reč o osobi koju je beogradska policija potraživala zbog sumnje da je 22. juna odvezla sa mesta zločina Nikolasa K. (25) iz Kule, osumnjičenog da je tog dana u Kumodražu usmrtio Darka Veskovića Priku.

Prema navodima Uprave policije, mladić iz Beograda je 8. septembra oko 12.30 došao u jedan ugostiteljski objekat u Budvi, navodno sa namerom da pištoljem usmrti Kažanegru, koji ga je sam sprečio u toj nameri i savladao, nakon čega je pozvana policija.

Po dolasku na lice mesta, policajci Odseka bezbednosti Budva preuzeli su osumnjičenog i kod njega našli pištolj "smit i veson" kalibra devet milimetara. Oružje je, prema saopštenju policije, bilo sa metkom u cevi i još 12 metaka u okviru.

Tri puta bio na meti

OGNjEN Kažanegra je ranijih godina više puta bio na meti napada, a označavaju ga kao osobu blisku "škaljarskom klanu". Prvi put su, kako prenose crnogorski mediji, pokušali da ga likvidiraju 23. jula 2014. godine, i to dva puta za to veče, a sledeći put je preživeo pucnjavu kada se u avgustu 2025. godine na meti našao njegov prijatelj Marko Ljubiša Kan, na bazenu hotela u Pržnu, dok su bili na ležaljkama.

U torbici koju je imao kod sebe nađena su i dokumenta, među kojima i lična karta na drugo ime, navodno izdata u drugoj državi, za koju je naknadno utvrđeno da je falsifikovana. Zbog toga se Danilu Dž., osim sumnje na teško ubistvo u pokušaju, na teret stavljaju i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanja isprave.

O slučaju se izjasnio i državni tužilac u Podgorici, koji je ocenio da u postupcima osumnjičenog postoje elementi navedenih krivičnih dela i naložio da bude priveden. Istraga bi trebalo da utvrdi šta je bio motiv njegovog dolaska, da li je imao pomagače i kako je, uprkos međunarodnoj poternici, dospeo u Crnu Goru.

Crnogorski mediji su preneli da su u telefonu uhapšenog Danila Dž., navodno, nađene fotografije Ognjena Kažanegre i njegovog rođenog brata Mladena, uz poruku da im prenese "pozdrave sa Vračara", pa se ispituje da li su obojica bila na meti. 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog
Crna Gora

0 0

TUŽILAC PONOVO IZVIĐA METODIJA: U Crnoj Gori nastavljena hajka na mitropolita budimljansko-nikšićkog

U VIŠEM državnom tužilaštvu u Bijelom Polju formiran je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija po krivičnoj prijavi NVO ''Crnogorski forum'', koja tvrdi da je tokom besede 8. avgusta ove godine u Gornjem Zaostru kod Berana, mitropolit počinio krivična dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i krivično delo rasna i druga diskriminacija.

09. 09. 2026. u 18:45

ZBOG SUMNJIVIH NABAVKI STRUJE ZA KAP: Podneta krivična prijava protiv Đukanovića, Lukšića i Deripaske
Crna Gora

0 0

ZBOG SUMNJIVIH NABAVKI STRUJE ZA KAP: Podneta krivična prijava protiv Đukanovića, Lukšića i Deripaske

KOMPANIJA "Montenegro Bonus", preko ovlašćenog Advokatskog društva Iustitia i advokata Vladana Bojića, podnela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), javlja RTCG.

08. 09. 2026. u 22:30

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI