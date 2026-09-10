uživoPRENOS, RADNIK - ZVEZDA: Zvezdaši se ovome nisu nadali
FUDBALERI Crvene zvezde gostuju Radniku iz Surdulice u četvrtak od 19. časova. Reč je o odloženoj utakmici 3. kola Superlige Srbije, a susret pratite uživo na portalu "Novosti".
RADNIK - ZVEZDA (prvo poluvreme u toku) 0:0 (0:0)
45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA
40' Ponovo preti Katai, blizu gola je bio, ali bez opasnosti po rivala.
29' Zapretio je Loizu. Šutirao iskosa, a Radojičić brani.
15' Zvezda ima punu kontrolu igre, ali čini se da večtaška podloga gostima pravi probleme.
9' Preti sada i Lukasen, dosta sreće po domaćina. Sjajno je glavom defanzivac raspalio po lopti.
8' Odmah odgovor na drugoj strani, brani Radojičić udarac Kataija. "Magiko" je imao malo vremena da se namesti, kasnio je blok, a Radojičić siguran.
7' Stojanović je uputio prvi udarac ka golu, Mateus je lako ukrotio tu loptu.
1' počela je utakmica u Surdulici.
RADNIK (4-2-3-1): Radojičić - Lazić, Abubakar, David Stojanović, Filipović - Pejović, Darko Stojanović - Kvarši, Novaković, Džangarovski - Bogdanović.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Lukasen, Veljković, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Hendel, Abu Fani – Luizu, Balov – Katai.
UOČI MEČA
Crvena zvezda trenutno zauzima prvo mesto na tabeli Superlige Srbije sa maksimalnih 18 bodova iz šest odigranih utakmica, uz impresivnu gol-razliku od 18 datih i samo dva primljena gola.
Izabranici Alberta Rijere nalaze se u seriji pobeda u domaćem šampionatu, a u poslednjem kolu savladali su večitog rivala Partizan rezultatom 2:1, dok su prethodno nadigrali i Zemun sa 2:0.
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