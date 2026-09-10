Ko je fatalna Sofija koja stoji iza uspeha Aleksandera Zvereva? Pozirala za Plejboj, prepuna je tetovaža...

Sam Zverev iza sebe ima neverovatnu sezonu...

Foto: Instagram / sophiathomalla

Nemački teniser Aleksander Zverev proživljava zvezdane trenutke na terenu, a najveći vetar u leđa van njega pruža mu izabranica koja privlači poglede gde god se pojavi - Sofiju Tomalu!

Zverev briljira – kao prvi nosilac na US Openu juriša na novu Ggrend slem titulu, nakon što je već podigao pehar na Rolan Garosu, igrao finale Vimbldona i polufinale Australijan opena.

U Njujorku se domogao polufinala, i to nakon što je bez problema savladao Botika van de Zandšulpa i zakazao duel protiv Karena Hačanova.

Ipak, dok Nemac „rešeta“ rivale na terenu, svetski mediji pišu o devojci koja je uspela da "ukroti" jednog od najkontroverznijih tenisera današnjice.

Njih dvoje su u skladnoj vezi od 2021. godine, a ko je zapravo fatalna Nemica koja je osvojila srce teniske zvezde?

Sofija Tomala (37) je u Nemačkoj prava medijska senzacija. Bavi se glumom, modelingom i televizijskim voditeljstvom – trenutno vodi popularni rijaliti format „Are You the One?“, a uspešna je i u biznisu jer poseduje sopstveni brend alkoholnih pića.

Pored toga, javnost je pamti i po tome što je krasila naslovnu stranu nemačkog izdanja prestižnog magazina „Plejboj“.

Njen ljubavni život pre Zvereva punio je stupce tabloida. Sofija je bila u vezi sa poznatim britanskim rokerom Gevinom Rosdejlom (bivšim mužem Gven Stefani), a iza sebe ima i kratak brak sa norveškim muzičarem Endijem La Pleguom. Pre nego što je uplovila u luku sa Zverevom, bila je u vezi sa nemačkim golmanom Lorisom Karijusom.

Sudbonosni susret sa Aleksandrom dogodio se 2020. godine preko zajedničkih prijatelja, a već naredne godine par je ozvaničio vezu koja od tada važi za jednu od najstabilnijih u svetu sporta.

Iako Zverev danas deluje smireno i fokusirano na tenis, njegov privatni život pre veze sa Sofijom pratili su ogromni skandali.

Nemac ima trogodišnju ćerku Majlu, koju je dobio 2021. godine sa bivšom devojkom Brendom Pateom. Iako su se razišli pre detetovog rođenja, Zverev je tada poručio da će ispuniti sve očinske obaveze.

Međutim, odnos je eskalirao kada ga je Brenda optužila za fizičko zlostavljanje iz maja 2020. godine, tvrdeći da ju je gurnuo uza zid i davio. Zverev je ove optužbe oštro demantovao nazvavši ih „potpunim glupostima“.

Slučaj je završen nagodbom pred sudom 2024. godine, kada je dogovoreno zajedničko starateljstvo, a Zverev je pristao da uplati 150.000 evra u državni budžet i 50.000 evra u humanitarne svrhe.

Pre toga, teniser se suočio i sa teškim optužbama bivše devojke Olje Šaripove za nasilje u porodici. Ipak, nakon petnaestomesečne detaljne istrage, Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) saopštila je da nema dovoljno dokaza koji bi opravdali suspenziju ili kaznu za nemačkog asa.

Nakon svih bura i sudskih procesa, čini se da je upravo Sofija Tomala bila ta koja je u život Aleksandera Zvereva unela neophodan mir, što se direktno oslikava i na njegove istorijske rezultate na teniskim terenima širom sveta.