OPLJAČKANO VRATITI DRŽAVI: Skupština Crne Gore usvojila ustavne izmene i Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom
POSLANICI Skupštine Crne Gore su nakon višesatne rasprave, izglasali izmene Ustava kojima se predsedniku i članovima Vlade ukida imunitet za krivična dela protiv službene dužnosti. Izjašnjavanju nisu prisustvovali poslanici DNP Milana Kneževića.
Tokom rasprave i vlast i opozicija poručili su da imunitet ne sme biti zaštita od odgovornosti za korupciju, ali su različito ocenili predložena rešenja i njihove moguće posledice. Dok iz vlasti poručuju da niko ne sme biti iznad zakona i da imunitet ne može biti štit od korupcije, opozicija je upozorila da se ovim izmenama Ustava ne sme otvoriti prostor da tužilaštvo, policija ili druga tela odlučuju ko može da vrši vlast.
Nakon izmena Ustava, poslanici su raspravljali o zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, tzv. antimafija zakonu, koji je kasnije usvojen sa 43 glasa "za".
Zakon nije efikasan
POSLANIK GP URA Zoran Mikić kazao je da je antimafija zakon politika partije koju predstavlja, te da mu je žao što su izgubljene minule tri godine koristeći ranije zakonsko rešenje koje nije dalo rezultate.
- Slušam od kolega da će ovaj zakon da donese državi stotine miliona evra. Daj bože da se to desi, ali mislim da ovo rešenje nije dovoljno efikasno da bi se to desilo. Mehanizmi koje ovaj zakon daje tužilaštvu i sudstvu nisu toliko veliki da bi bili zloupotrebljeni - tvrdi Mikić.
- Za krivična dela kriminalo udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije uvodi se posebna mogućnost trajnog oduzimanja imovine pre pravosnažne presude - podsetio je i Božović i dodao da ovaj zakon predstavlja bitan korak za evropske integracije, ali i za unutrašnju potrebu Crne Gore.
Potpredsednik DNP, Milun Zogović, poručio je da treba odmah vratiti opljačkano državi i građanima.
- Ko je imovinu stekao zakonito, nema razloga za strepnju. Cilj ne sme biti politička osveta niti selektivna primena zakona. Cilj mora biti isti za svakoga - da se ono što je opljačkano od države i građana - oduzme, a korist od kriminala vrati društvu. Posebno je značajno obuhvatiti i preispitati one koji su do nezakonite imovinske koristi došli kroz zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem kao i razne organizovane kriminalne grupe koje su pljačkale državnu imovinu kroz razne formate - kazao je Zogović.
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